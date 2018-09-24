Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4660 от 25.09.2018 под заголовком: 6 триллионов по плану

Чиновники выбрали инфраструктурные проекты, на которые делают ставку

Осталось самое сложное – найти для них инвесторов
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В понедельник правительство утвердило комплексный план развития магистральный инфраструктуры, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин (его цитирует «Интерфакс»). Подготовить его президент Владимир Путин поручал в послании Федеральному собранию. Построив крупные объекты инфраструктуры, правительство надеется решить сразу несколько проблем: разогреть экономику и ликвидировать инфраструктурное отставание страны.

Стоимость плана – 6,3 трлн руб., сказал министр транспорта Евгений Дитрих. Из них 2,3 трлн расходов профинансирует федеральный бюджет, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2019–2021 гг. («Ведомости» ознакомились с копией, подлинность подтвердил федеральный чиновник.) Часть денег дадут регионы, но почти половину чиновники планируют привлечь у бизнеса. Где найти инвесторов, пока не ясно. Но часть проектов, попавших в магистральный план, есть и в списке, подготовленном для участников рабочей группы РСПП по отбору инвестиционных проектов (среди ее участников – НЛМК, «Северсталь», «Ростелеком», «Металлоинвест», «Новатэк», «Мечел», «Сибур» и т. д.). Рабочая версия такого списка обсуждалась на прошлой неделе.

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