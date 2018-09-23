Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4659 от 24.09.2018 под заголовком: Синдикат Шувалова

ВЭБ под руководством Шувалова станет кредитным синдикатом

Количество профинансированных ВЭБом проектов может вырасти в разы
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Внешэкономбанк (ВЭБ), которому предстоит принять участие в выполнении программы Владимира Путина на этот президентский срок, придумал, как сделать то, ради чего он был создан, – привлекать инвестиции в экономику. ВЭБ сделает ставку на синдицированное кредитование – совместно с коммерческими банками, рассказали «Ведомостям» первый зампред ВЭБа Николай Цехомский и зампред Юрий Корсун. Так госкорпорация рассчитывает помочь инвесторам найти деньги, снизить их стоимость и увеличить число проектов.

Два года назад правительству пришлось спасать ВЭБ от угрозы дефолта, а госкорпорация почти полностью свернула кредитование. Теперь, когда ВЭБ расчистил баланс от наиболее проблемных активов, власти ждут от него активной работы. Госкорпорацию возглавил бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов, а его недавний начальник Дмитрий Медведев назвал ВЭБ «основным инструментом» выполнения майского указа президента. Для этого ВЭБ может получить очередную помощь – 300 млрд руб. из фонда национального благосостояния (ФНБ) на докапитализацию, сообщал первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

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