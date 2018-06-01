ВЭБ после смены руководства объявил о масштабной оптимизации штата

Новый подход ВЭБа к бизнесу и проблемным активам сделает часть нынешних функций избыточными, объяснили оптимизацию штата в банке развития. На фото – председатель ВЭБа Игорь Шувалов Евгений Разумный / Ведомости

Новое руководство Внешэкономбанка (ВЭБ) планирует масштабную оптимизацию штата госкорпорации, сообщила пресс-служба ВЭБа. Первой со ссылкой на источники об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

По словам представителя госкорпорации, штатная численность сотрудников будет сокращена 40-50%, а требования к производительности труда оставшихся сотрудников возрастут. В госкорпорации обещают уволить сотрудников в строгом соответствии с законом и выплатить все причитающиеся средства, а также содействовать дальнейшему трудоустройству.

Сокращение штата позволит ВЭБу сэкономить на зарплатах, аренде помещений, транспортных и других расходах, объясняет представитель госкорпорации. Решение о сокращении штата принято по итогам аудита ВЭБа с привлечением внутренней экспертизы и специалистов, поясняет он: «ВЭБ существенно меняет подход к бизнесу и проблемным активам, некоторые функции при этом могут стать избыточными для института развития».

По данным «Коммерсанта», планы по сокращению штата были разработаны еще при бывшем руководителе ВЭБа Сергее Горькове, однако новый председатель госкорпорации Игорь Шувалов решил действовать еще радикальнее. По словам двух близких к госкорпорации источников издания, планируется уволить около 900 человек и снизить штат до 1000. Сокращения коснутся центрального аппарата, в перспективе оптимизация возможна и в дочерних структурах. Также ВЭБ практически полностью избавится от парка служебных автомобилей.

Как следует из отчетности, средняя численность штата ВЭБа в I квартале 2018 г. составляла 1645 человек, в 2017 г. – 1795, годовые траты госкорпорации на зарплату составили 7,1 млрд руб. плюс 490 млн руб. социальных выплат.

Кроме того, штаб-квартира госкорпорации может переехать с проспекта Сахарова ближе к Кремлю – в здание Военторга (офисный комплекс «Воздвиженка Центр») на Воздвиженке, сообщал РБК со ссылкой на источники. В новое здание переедут топ-менеджеры во главе с Шуваловым и часть структур ВЭБа, они займут площади в офисном здании, в котором уже арендуют помещения «ВЭБ-лизинг» и АИЖК.

На прошедшем на этой неделе заседании наблюдательного совета ВЭБа возглавляющий его премьер Дмитрий Медведев пообещал дополнительно докапитализировать госкорпорацию – сверх запланированных на этот год 100 млрд руб. Однако Минфин уточнил, что ВЭБ может рассчитывать на поддержку после сокращения внутренних издержек и подробного обоснования необходимости дополнительных бюджетных вливаний.

В бюджете на 2018-2020 гг. заложено ежегодное предоставление ВЭБу 100 млрд руб. Кроме того, в этом году Минфин планирует разместить в госкорпорации бюджетный депозит на 200 млрд руб. В 2017 г. чистый убыток ВЭБа увеличился до рекордных 287,7 млрд руб., 250 млрд из которых пришлось на создание дополнительных резервов по проблемным кредитам.

Медведев заявил, что ВЭБ должен стать ключевым элементом реализации майского указа президента Владимира Путина. ВЭБ будет предоставлять ликвидность для проектов, при этом ему не следует подменять собой коммерческие банки, отметил в свою очередь Шувалов. Возглавить ВЭБ Шувалову предложил Путин. До этого он 10 лет был первым вице-премьером. Прежнему руководителю банка развития Горькову предложили остаться работать в госкорпорации, однако он отказался. Как сообщил РБК со ссылкой на источники, у Шувалова в ВЭБе будет три первых заместителя: это уже работающие на этой должности Николай Цехомский и Михаил Полубояринов, а также бывший предправления банка «Российский капитал» Михаил Кузовлев.