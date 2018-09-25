Почему пенсионная реформа нужна и в чем ее опасность

Госдума на этой неделе может принять во втором чтении с учетом поправок от президента Владимира Путина законопроект о повышении пенсионного возраста. Родившиеся после 1963 г. мужчины должны будут работать до 65 лет, женщины моложе 1968 г. – до 60 лет.

Доля пожилых людей в России все больше, а государственные расходы на их содержание растут все быстрее, констатировал директор НИФИ Минфина Владимир Назаров на диспуте «Будущее пенсионной системы России». Дискуссия была организована на прошлой неделе Ассоциацией независимых центров экономического анализа. По мнению Назарова, альтернативы повышению пенсионного возраста по сути нет и хорошо, что правительство не стало изобретать велосипед. «Чудес не бывает, все развитые страны, столкнувшись со старением населения, пошли на этот шаг», – констатировал эксперт.

По словам Назарова, государству нужно снижать пенсии или увеличивать на 1% ежегодно страховые взносы в Пенсионный фонд (ПФР), чтобы избежать финансового коллапса пенсионной системы. Однако рост ставки страховых взносов лишь подстегнет бизнес быстрее автоматизировать производство для ослабления налогового бремени. Более стремительным повышением требований к трудовому стажу вопрос тоже не решить. Чтобы пенсии были на уровне 40% от утраченного заработка, россияне в среднем должны работать около 36 лет. Сейчас, чтобы получить право на страховую пенсию, человек должен отработать всего девять лет, а к 2025 г. этот показатель вырастет до 15 лет.

Решать проблему за счет федерального бюджета, который в этом году будет профицитным, нельзя, считает Назаров: деньги лучше зарезервировать, ведь будущее без нефти совсем не за горами.

Момент для повышения пенсионного возраста власти выбрали подходящий, считает Назаров. Многочисленное послевоенное поколение уходит с рынка труда, малочисленное поколение 1990-х – приходит. Рабочие места в экономике сокращаются, потому что их некем заполнять, и «ни о какой безработице речи быть не может». К тому же большинство россиян, по данным Назарова, продолжают работать по достижении нынешнего пенсионного возраста. Когда его повысят настолько, что работающих пенсионеров будет мало, можно будет вновь начать индексировать им пенсии, отметил Назаров. Это случится приблизительно в 2024 г.

Мнимая экономия

Пенсионная реформа может закончиться так же, как монетизация льгот в 2005 г., т. е. протестами, оппонировал Назарову проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. По его мнению, итоговые обязательства правительства обязательно превысят возможную выгоду от реформы. Например, власти уже пообещали индексировать пенсии на 1000 руб., а Путин сократил итоговый пенсионный возраст для женщин с 63 до 60 лет и дал возможность тем, кто должен выйти на пенсию в 2019–2020 гг., сделать это на полгода раньше. При этом любая задержка человека на рынке труда – это в будущем дополнительные расходы государства, которое должно будет ему доплачивать за длительный труд.

Если «выкинуть» на рынок труда больше людей, то не факт, что количество плательщиков взносов существенно увеличится, предупредил Сафонов. Сейчас взносы в Пенсионный фонд платят всего 54 млн россиян, а недостающие поступления от занятых в неформальном секторе составляют около 2 трлн руб. Если решать проблему только за счет численности людей на рынке труда, то при текущем эффективном тарифе взносов в ПФР на него должно выйти дополнительно 42 млн человек, а если отменить все льготы – 10 млн, оценил он. Минэкономразвития рассчитывает, что реформа даст экономике в 2019 г. дополнительно 300 000 занятых по сравнению со сценарием без повышения пенсионного возраста, а к 2024 г. – 1,8 млн.

Утверждение, что большинство россиян пенсионного возраста работают, Сафонов назвал мифом. По его данным, к 63 годам в среднем заняты всего около 28%, работодатели стараются не нанимать людей старше 45 лет. Обещание роста пенсий на 6000 руб. к 2024 г. также может не сбыться, предупредил он. Расчеты РАН показывают, что при повышении пенсионного возраста до 65 и 60 лет мужчинам и женщинам средняя пенсия в ценах этого года вырастет к 2050 г. всего на 2000 руб.

Наконец, нужно помнить о здоровье населения. Исследование 85 000 работников в разных отраслях показало, что половина трудоспособных россиян к 55 годам может получить право на такую пенсию из-за профессионального заболевания, отметил Сафонов. При расчете пенсионного возраста стоит учитывать здоровье, риски безработицы и необходимость ухаживать за больными и несовершеннолетними родственниками, резюмировал он.

Еще раз о пользе реформы

По мнению Назарова, политически решение властей направить все деньги от повышения пенсионного возраста и даже немного добавить на выплату пенсий правильное, хотя экономически было бы разумнее потратить деньги на лекарственное обеспечение или борьбу с бедностью. Зато люди сразу ощутят эффект от пенсионной реформы. Кроме того, это плата за «снятие табу» с обсуждения темы пенсионного возраста. Дом надо строить с использованием всех инструментов и повышение пенсионного возраста – лишь один из них, отметил Назаров.

Пенсионная реформа – политическая заслуга нынешних властей перед будущими поколениями, считает он. Когда пенсионеры, традиционно активнее голосующие на выборах, составят половину электората, проводить какие-либо реформы станет сложно, велик риск прихода к власти популистов. Лучше иметь здоровое общество, зависящее от своих трудовых доходов, а не подачек государства, в котором пенсионеры получают достойные пенсии, отметил Назаров.

Политикой объясняется и разница в пенсионном возрасте для мужчин и женщин, считает Назаров. Российское общество по менталитету патерналистское, президент придерживается тех же взглядов. Если в 2030 г. президентом России станет женщина, она может уравнять пенсионный возраст, считает Назаров. Обследование населения 1960-х гг. показало, что домашние хлопоты по уровню физической нагрузки эквивалентны пяти годам трудового стажа, и с тех пор существенно ничего не изменилось, заметил Сафонов.

Реформа наспех

Смущает, что обсуждается настолько серьезная реформа, а эксперты так далеки от консенсуса, констатировал директор по экономической политике Высшей школы экономики Юрий Симачев. Гипотезы, что стратегия популизма эффективнее работает на пенсионерах и что сокращение рабочих мест связано с отсутствием людей на рынке труда, экстравагантны и требуют доказательств. С другой стороны, непонятно, здоровье населения – это объясняющая или объясняемая переменная: все же если люди понимают, что пенсионный возраст откладывается, они выстраивают стратегию на будущее и вынуждены лучше следить за своим здоровьем.

Когда обсуждается баланс спроса и предложения рабочей силы, возникает вопрос – а как обстоят дела с мобильностью трудовых ресурсов, с переобучением и получением новых компетенций, говорит Симачев. Пока власти используют только «молоток» – повышают пенсионный возраст, тогда как стоило бы в пакете с этим решением запустить другие важные меры.

Обсудили, по сути, два подхода: бухгалтерский и социальный, отметил аналитик «Эксперт РА» Антон Табах. Но «реформой» происходящее называть нельзя – это скорее «перерасчет, дергание пенсионных коэффициентов, поправка в действующую пенсионную систему». Его удивляет, что вопросы о накоплениях и формировании пенсий, о пенсиях силовиков не затрагиваются вовсе. Непонятно также, зачем проводить реформу «в режиме ошпаренной кошки». Табах напомнил, что в США и Великобритании пенсионный возраст повышался через 20 лет после принятия закона об этом, в Германии – через пять.

Ездить на велосипеде нужно – вопрос в том, почему в России это напоминает московский велопробег, сказал Табах: «Непонятно, почему все едут на велосипеде в тепле, а нам надо на морозе, в минус 20 и в одних трусах». Россия не может «кататься на чужих велосипедах», согласился Сафонов, комплексно последствия повышения пенсионного возраста – с учетом структуры занятости, включенности экономики в международное распределение труда, территориальной распределенности – никто не рассматривал. Нужно достигать консенсуса со всеми членами общества, отметил Сафонов. Иначе при каждой смене политического вектора принятые ранее решения пересматриваются, и в итоге страна топчется на месте.