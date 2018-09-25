Проблемные кредиты крупнейших банков достигли 2 трлн рублей

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Банки постепенно признают плохие кредиты, отмечает директор Fitch Антон Лопатин Максим Стулов / Ведомости

Fitch оценивает потенциальный размер проблем российского банковского сектора более чем в 4 трлн руб., говорится в материалах рейтингового агентства.

У 20 крупнейших банков, на которые приходится 70–80% активов банковской системы, порядка 2 трлн руб. незарезервированных потенциально проблемных кредитов, рассказал старший директор Fitch Александр Данилов на ежегодной конференции агентства. Такой вывод он сделал на основе анализа отчетности банков по новому стандарту, МСФО 9, на который банки перешли с этого года. В нем есть категория «кредиты третьей стадии», куда входят обесцененные кредиты, что гораздо лучше отражает проблему, чем использовавшийся до этого показатель NPL (кредиты, просроченные на 90 дней и более), объяснил Данилов.