Новые требования ЦБ едва не стоили банкам сотни миллиардов рублей

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Возможно, в дальнейшем регулятор обсудит поэтапное введение требования, говорится в материалах ЦБ Александра Астахова / Ведомости

ЦБ передумал вводить требование, согласно которому банки должны вычитать из своего капитала всю сумму вложений в финансовые компании.

Сейчас банки должны вычитать только вложения в капитал финансовых организаций, которые превышают 10% собственных средств самих банков, рассказывал в интервью «Интерфаксу» зампред ЦБ Василий Поздышев. Это допущение исходит из международного банковского регулирования и принято потому, что акции международных банков и страховых компаний торгуются на биржах и являются ликвидными финансовыми вложениями, объяснял Поздышев. Но льгота, по его словам , приводит к тому, что банки, у которых значительный капитал, в эти 10% могут укладывать большие вложения в финансовые компании. В результате общий эффект «задвоения» капитала в банковском секторе может быть значительным.

ЦБ предлагал отменить эту льготу и подготовил проект документа, который изменяет порядок расчета капитала. Но после обсуждения с банками регулятор отказался от этой идеи. Возможно, в дальнейшем регулятор обсудит поэтапное введение требования, говорится в материалах ЦБ.

Чего избежали банки

ВТБ

Предлагаемый подход приведет к снижению капитала группы ВТБ и одноименного банка более чем на 100 млрд руб. и несоблюдению надбавок к нормативам достаточности капитала, говорится в комментарии ВТБ, который приводится в сводной таблице замечаний к проекту (документ опубликован на сайте ЦБ). У ВТБ много вложений в финансовые компании, перечисляется там же: это российские дочерние банки (БМ-банк, «Почта банк»), а также зарубежные (в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Германии, Грузии, Казахстане, Украине и т. д.), кроме этого у ВТБ есть и другие финансовые компании («ВТБ лизинг», «ВТБ факторинг», «ВТБ страхование», «ВТБ специальный депозитарий» и т. д.). Изменение расчета капитала ставит под угрозу стратегию ВТБ, говорится в комментарии банка. У ВТБ также действуют международные кредитные соглашения, по которым банк обязан соблюдать обязательные нормативы, в противном случае контрагенты смогут досрочно истребовать деньги.

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