Экономика / Мировая экономика

Американские компании не спешат репатриировать прибыль

Трамп обещал, что после налоговой реформы в США потекут триллионы долларов
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Президент США Дональд Трамп утверждал, что благодаря налоговой реформе американские компании быстро вернут в США более $4 трлн из-за рубежа и это ускорит рост экономики. Но многие компании не спешат этого делать, показал анализ The Wall Street Journal (WSJ).

Американские компании долго жаловались, что им приходится хранить за границей полученную там прибыль, чтобы избежать уплаты дополнительных налогов при ее репатриации. Налоговая реформа 2017 г. положила конец этому: компании должны заплатить единоразовый налог за возврат зарубежной прибыли по ставке 15,5%, если деньги были вложены в ликвидные активы, и 8%, если – в недвижимость и оборудование. Последующие репатриации будут освобождены от федеральных налогов.

«Более $4 трлн, даже почти $5 трлн, вернутся в нашу страну. Наши граждане и рабочие никогда не увидели бы этих денег», если бы не реформа, говорил в августе Трамп.

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