Бизнес

Новости

Cisco вернет $67 млрд в США благодаря налоговой реформе

Cisco Systems планирует репатриировать $67 млрд зарубежной прибыли благодаря налоговой реформе США, заявила компания. При этом около $44 млрд из этой суммы компания намерена потратить на выкуп акций и выплату дивидендов в следующие два года, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Инвесторы приветствовали это решение, и акции Cisco подорожали на 6% во время торгов после окончания торговой сессии в среду.

В декабре США провели налоговую реформу по инициативе президента Дональда Трампа. В результате ставки налога с переведенной в США зарубежной прибыли были снижены до 8-15,5%. Но критики налоговой реформы предупреждают, что компании могут потратить сэкономленные средства на выплаты акционерам, а не на инвестиции и создание рабочих мест, отмечает WSJ.

Пока немногие технологические компании сообщили, что собираются делать с зарубежной прибылью. В январе Apple объявила, что репатриирует большую часть из хранящихся за границей $252,3 млрд и пообещала создать более 20 000 рабочих мест в США. На ежегодном собрании акционеров во вторник гендиректор Apple Тим Кук, отвечая на вопросы инвесторов, заявил, что «не является фанатом» специальных дивидендов, пишет Financial Times. По его словам, вместо этого компания продолжит ежегодно повышать дивиденды.