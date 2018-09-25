Суды придумали, как бороться с использованием их решений для легализации преступных доходов

Они привлекают к делам Росфинмониторинг и могут начать привлекать налоговиков

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С помощью судебного акта нередко переводят криминальные деньги и уходят от налогов PhotoXPress

Почти два года власти искали способ бороться с распространенной схемой вывода капитала за границу – банки не могут отказать в операции, если решение о переводе средств принял суд, не разобравшийся в схеме легализации. Чтобы суды изучали обстоятельства сделок, к делам начали привлекать Росфинмониторинг, рассказала судья Верховного суда Татьяна Завьялова (цитаты по «Интерфаксу»).

«Судебную схему» Центробанк описал в феврале 2017 г. Две компании заключают договор, одна не выполняет обязательства, и вторая обращается в суд для взыскания долга. После того как суд удовлетворяет требования, истец требует от банка перевести средства ответчика за рубеж. Это позволяет избежать налогов и других обязательных платежей, указал регулятор.