Почему клиентам банков трудно выбраться из черного списка

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Сейчас создан механизм реабилитации из черных списков, но клиенты банков продолжают жаловаться на отказы в обслуживании без объяснения причин, говорит Аксаков Денис Абрамов / Ведомости

Очередная попытка решить проблему клиентов, попавших в черный список тех, с кем банки отказались работать из-за подозрений в отмывании денег, может провалиться.

Сейчас клиенты, которым банк отказался открыть счет или провести операции из-за подозрений в отмывании денег, попадают в базу Росфинмониторинга. ЦБ рассылает ее банкам, и те предпочитают не иметь дел с фигурантами списка. В список зачастую попадают законопослушные люди – по формальным основаниям или по недоразумению, а вот выйти из списка весьма непросто. Тем более что основания для внесения человека в список неизвестны. Знать причины отказа клиенту нужно для того, чтобы реабилитироваться.