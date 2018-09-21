Финансы / Банки

Почему клиентам банков трудно выбраться из черного списка

Специальная комиссия реабилитировала семь человек и компаний, банки – 6400
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Очередная попытка решить проблему клиентов, попавших в черный список тех, с кем банки отказались работать из-за подозрений в отмывании денег, может провалиться.

Сейчас клиенты, которым банк отказался открыть счет или провести операции из-за подозрений в отмывании денег, попадают в базу Росфинмониторинга. ЦБ рассылает ее банкам, и те предпочитают не иметь дел с фигурантами списка. В список зачастую попадают законопослушные люди – по формальным основаниям или по недоразумению, а вот выйти из списка весьма непросто. Тем более что основания для внесения человека в список неизвестны. Знать причины отказа клиенту нужно для того, чтобы реабилитироваться.

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Комментарии  ()
Левик
12:46 21.09.2018
Главный вопрос: почему никто не вызывает милицию, если есть подозрения в отмывании ?
00
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