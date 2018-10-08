Нобелевскую премию по экономике присудили за изучение климата и инноваций

Maya Hitij / AP

Нобелевский комитет присудил премию по экономике двум американцам – Уильяму Нордхаусу из Йельского университета и Полу Ромеру из Stern School of Business при Нью-Йоркском университете. Так эксперты Королевской академии наук Швеции оценили разработку ими «методов, затрагивающих некоторые из наиболее фундаментальных и острых проблем нашего времени, касающихся долгосрочного устойчивого роста мировой экономики».

Экономисты разработали «фундаментальные оценки причин и последствий технологических инноваций и климатических изменений», говорится в заявлении Нобелевского комитета. И хотя «они не дают окончательных ответов, полученные ими результаты существенно приблизили нас к ответу на вопрос, как достичь устойчивого роста мировой экономики».

Премия Нордхаусу вручена «за включение климатических изменений в анализ долгосрочного макроэкономического развития», Ромеру – «за включение технологических инноваций в анализ долгосрочного макроэкономического развития». Их исследования существенно расширили экономический анализ за счет построения моделей, объясняющих, как рыночная экономика взаимодействует с природой и знанием, отмечают академики. Ромер, в частности, разработал модель, где основным фактором экономического роста является рост капиталовложений в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) и инвестиции в человеческий капитал. Согласно этой модели в долгосрочной перспективе шансы обеспечить быстрые темпы роста выше у экономики с развитыми наукой и человеческим капиталом, чем у экономики, лишенной этих преимуществ.

Работы Ромера заложили основы того, что сегодня называется теорией эндогенного (то есть обусловленного внутренними факторами) роста, отмечается в заявлении Нобелевского комитета. Он показал, что идеи отличаются от других товаров и требуют специфических условий для своего развития и процветания в рыночной экономике. Немного повышая темпы ежегодного экономического роста, знания в перспективе десятилетий обеспечивают капитализацию процентов, в которых выражается рост, тем самым существенно его ускоряя и радикально меняя жизнь людей. Ромер показал, как экономические силы влияют на готовность компаний порождать новые идеи и инновации. «Его теория носит концептуальный и практический характер <…> она породила масштабные исследования относительно того, как регулирование и политические меры могут стимулировать новые идеи и долгосрочное процветание», – говорится в заявлении.

В свою очередь Нордхаус первым в середине 1990-х гг. построил модель, описывающую взаимное влияние экономики и климата в мировом масштабе. «Его модель объединяет теорию и эмпирические результаты из физики, химии и экономики. Она широко распространена и используется, в частности, для моделирования совместного развития экономики и климата. Также ее применяют для оценки последствий влияния политики в области климата, например налога на выбросы углекислого газа», – оценили академики вклад Нордхауса.

Сегодня же Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) при ООН опубликовала доклад, где говорится, что уже предпринимаемых и запланированных государственных мер недостаточно для того, чтобы избежать катастрофического изменения климата. Исследование IPCC анализирует итоги Парижского соглашения по климату, подписанного более чем 190 государствами в 2015 г. Оно предполагает, что страны должны снизить выбросы углекислого газа настолько, чтобы глобальное потепление оказалось «значительно меньше» двух градусов по Цельсию.

Для этого необходимо, чтобы глобальный уровень выбросов углекислого газа сократился на 50% к 2030 г. по сравнению с 2010 г. и снизился фактически до нуля к 2050 г., сказано в докладе IPCC. Недостижение этих результатов может привести к разрушению некоторых экосистем и затоплению многих городов и даже целых стран в результате повышения уровня моря, предупредила организация. Но в прошлом году выбросы в мире, наоборот, увеличились, а США вообще вышли из соглашения.

«Люди способны производить меньше углекислого газа. Когда мы наконец попытаемся сократить его выбросы, то удивимся, что это не так сложно, как ожидалось», – заявил Ромер на пресс-конференции, на которой было объявлено о присуждении премии по экономике.

Размер премии в этом году составляет 9 млн шведских крон ($1,02 млн).

За что присудили Нобелевские премии в 2018 году