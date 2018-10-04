Нацпроект технократического ретрофутуризма
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Представление нового нацпроекта «Наука» стало одним из ключевых событий в политике «майских указов». Одновременно это сигнал разворота идеологии от духоподъемного ретро к модернизму технологического «прорыва».
При всех плюсах такой смены вех смущает знакомая схема: «опять не получилось». Так было с проектом модернизации 2008–2022 гг.; так же вышло с бурным, но коротким увлечением традиционализмом, скрепами и кодами. Модернизация забуксовала на Стратегии 2020, «Роснано» и «Сколково», но и культ духовной традиции не потянул на полноценную идеологию, достойный образ правления, а тем более на окормление огромной страны в XXI в. Суть новой фазы – технократический футуризм с бренчащим обвесом цифровизации, искусственного интеллекта и megascience, но и со всеми родимыми пятнами из прошлой жизни. Взгляд в будущее спасает, когда нет сил смотреть под ноги.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}