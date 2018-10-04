Нацпроект технократического ретрофутуризма

Философ Александр Рубцов о том, почему новый нацпроект «Наука» не поможет России войти в мировую пятерку научный держав

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В эпохальном проекте с общим, всеохватывающим названием «Наука» присутствуют только естественные и точные отрасли знания Ярослав Чингаев для Ведомостей

Представление нового нацпроекта «Наука» стало одним из ключевых событий в политике «майских указов». Одновременно это сигнал разворота идеологии от духоподъемного ретро к модернизму технологического «прорыва».

При всех плюсах такой смены вех смущает знакомая схема: «опять не получилось». Так было с проектом модернизации 2008–2022 гг.; так же вышло с бурным, но коротким увлечением традиционализмом, скрепами и кодами. Модернизация забуксовала на Стратегии 2020, «Роснано» и «Сколково», но и культ духовной традиции не потянул на полноценную идеологию, достойный образ правления, а тем более на окормление огромной страны в XXI в. Суть новой фазы – технократический футуризм с бренчащим обвесом цифровизации, искусственного интеллекта и megascience, но и со всеми родимыми пятнами из прошлой жизни. Взгляд в будущее спасает, когда нет сил смотреть под ноги.