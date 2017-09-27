От редакции
Статья опубликована в № 4416 от 27.09.2017 под заголовком: От редакции: Выбор ученых

Почему выборы президента РАН выиграл человек науки

Академики продолжают сопротивляться политическому давлению

Первые выборы президента Российской академии наук (РАН) по новым правилам показали, что влияние административного ресурса в случае сплоченного сопротивления не безгранично. Давление на академиков и различные ухищрения с целью поставить на пост главы РАН человека, близкого к одной из группировок элиты, привели к молчаливому бунту ученых.

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