Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4572 от 23.05.2018 под заголовком: Вычитание делением

Что остается после вычитания науки из образования

Философ Александр Рубцов о противоестественности разделения министерства
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Самая сильная новация в правительстве – деление Минобрнауки на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования и упразднение Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Точнее, в обратном порядке: упразднение агентства все же имело больший резонанс. Таких широких шагов задом наперед эта власть не делает, тем более под давлением. Значит, что-то совпало – либо ничего не произошло.

С точки зрения аппаратной логики такие трансформации могут быть чем угодно. До этого призывы к ликвидации ФАНО звучали как глас вопиющего в пустыне в пользу бедных. Но после назначения Михаила Котюкова с таким же успехом можно рассуждать о том, что это агентство в ходе ликвидации проглотило половину бывшего Минобрнауки. Даже больше половины.

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