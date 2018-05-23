Что остается после вычитания науки из образования
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Самая сильная новация в правительстве – деление Минобрнауки на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования и упразднение Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Точнее, в обратном порядке: упразднение агентства все же имело больший резонанс. Таких широких шагов задом наперед эта власть не делает, тем более под давлением. Значит, что-то совпало – либо ничего не произошло.
С точки зрения аппаратной логики такие трансформации могут быть чем угодно. До этого призывы к ликвидации ФАНО звучали как глас вопиющего в пустыне в пользу бедных. Но после назначения Михаила Котюкова с таким же успехом можно рассуждать о том, что это агентство в ходе ликвидации проглотило половину бывшего Минобрнауки. Даже больше половины.
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