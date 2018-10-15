Государство будет закупать лекарства только у одного поставщика

Это приведет к их удорожанию и убьет конкуренцию на рынке, считают эксперты

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













В России будет создан единый поставщик иностранных лекарств для государственных нужд Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву создать некоммерческую организацию – поставщика зарубежных лекарств и медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд.

«Ведомости» ознакомились с фрагментом письма помощника президента Андрея Белоусова президенту, где обсуждается эта идея. Речь идет о проработке предложения, которое поступило на имя президента, объяснил «Ведомостям» Белоусов. Даты на нем нет. Резолюцию Путин наложил 2 октября. Близкий к одному из профильных федеральных министерств человек подтвердил подлинность письма. Об инициативе известно близкому к Минздраву человеку и топ-менеджеру крупной фармацевтической компании.