Экономика / Госинвестиции и проекты

Государство будет закупать лекарства только у одного поставщика

Это приведет к их удорожанию и убьет конкуренцию на рынке, считают эксперты
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Президент России Владимир Путин поручил Минздраву создать некоммерческую организацию – поставщика зарубежных лекарств и медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд.

«Ведомости» ознакомились с фрагментом письма помощника президента Андрея Белоусова президенту, где обсуждается эта идея. Речь идет о проработке предложения, которое поступило на имя президента, объяснил «Ведомостям» Белоусов. Даты на нем нет. Резолюцию Путин наложил 2 октября. Близкий к одному из профильных федеральных министерств человек подтвердил подлинность письма. Об инициативе известно близкому к Минздраву человеку и топ-менеджеру крупной фармацевтической компании.

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