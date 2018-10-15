Государство будет закупать лекарства только у одного поставщика
Это приведет к их удорожанию и убьет конкуренцию на рынке, считают эксперты
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В России будет создан единый поставщик иностранных лекарств для государственных нужд
Максим Стулов / Ведомости
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву создать некоммерческую организацию – поставщика зарубежных лекарств и медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд.
«Ведомости» ознакомились с фрагментом письма помощника президента Андрея Белоусова президенту, где обсуждается эта идея. Речь идет о проработке предложения, которое поступило на имя президента, объяснил «Ведомостям» Белоусов. Даты на нем нет. Резолюцию Путин наложил 2 октября. Близкий к одному из профильных федеральных министерств человек подтвердил подлинность письма. Об инициативе известно близкому к Минздраву человеку и топ-менеджеру крупной фармацевтической компании.
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