Импортеров и дистрибуторов иностранных медицинских изделий могут лишить льготы по НДС

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Минпромторг предложил отменить нулевую ставку НДС для производителей и дистрибуторов иностранных медицинских изделий Андрей Гордеев / Ведомости

Минпромторг предложил отменить нулевую ставку НДС для производителей и дистрибуторов иностранных медицинских изделий. Это следует из проекта распоряжения правительства «Об утверждении Стратегии развития медицинской промышленности России до 2030 г.», опубликованного вчера министерством. По его мнению, отмена льготы сделает более конкурентными цены медицинской продукции, производимой в России, в том числе из импортных комплектующих. Для них льгота сохранится.

Проблема возникла в прошлом году. С 1 января 2017 г. производители и дистрибуторы перешли на новый классификатор медицинских изделий ОКПД-2. Из-за этого часть импортируемой продукции лишилась льготной ставки (0 или 10%) и НДС для нее вырос до стандартных 18%, а с нового года будет 20%. Это, например, томографы, электрокардиографы, аппараты ультразвуковой диагностики, кардиостимуляторы, лазеры. Но вместо ожидаемого исправления ошибки Минпромторг предложил вообще убрать льготу, говорит гендиректор компании «Медрелис» (регистратор медизделий) Юрий Матвиенко.