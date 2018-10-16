Россия подсчитала эффект от чемпионата мира по футболу для экономики

Болельщик сборной России на Чемпионате мира по футболу - 2018 Darko Bandic / AP

Суммарный эффект Чемпионата мира по футболу на ВВП России за пять лет — в период с 2013 по 2018 г. — составил 952 млрд руб., или около 1% годового ВВП страны, говорится в финальном отчете оргкомитета по итогам первенства. Более половины суммарного эффекта приходится на 2017-2018 г. — в этот период прирост ВВП достиг 0,4% годового показателя.

Увеличение ВВП за эти пяти лет привело к росту трудовых доходов населения на 469 млрд руб. с созданием и поддержанием до 315 тыс. рабочих мест в год, а также росту налоговых доходов бюджета на 164 млрд руб., следует из отчета. Выросла на 797 млрд за этот период и выручка малого и среднего предпринимательства — в первую очередь за счет высокого вклада строительной и туристической отралей.

Чем запомнится чемпионат мира–2018

Особенно заметным влияние чемпионата стало для регионов-организаторов, сообщает оргкомитет. По его подсчетам, для большинства из них вклад первенства составил 2-6% ВРП в год, а для Калининградской области и республики Мордовия — 20 и 17% годового ВРП соответственно.

В рамках подготовки к чемпионату большинство инвестиций были направлены на инфраструктуру — транспортную, коммунальную и социальную — которая будет использована в дальнейшем и может обеспечить в будущем дополнительный прирост ВВП в 150-210 млрд руб., отмечается в отчете.

Влияние чемпионата на ВВП Россию превосходит эффект от аналогичных чемпионатов в Бразилии, ЮАР, Германии и Южной Корее и наиболее близко к показателю Японии. В относительном выражении эффект от ЧМ составил около 1,1% величины годового ВВП, по этому показателю турнир уступает только чемпионату в ЮАР, так как ВВП этой страны в абсолютном выражении существенно ниже, чем в других принимающих стран.

Помимо этого, в отчете указывается на влияние ЧМ на социальную сферу и экологию. Первенство, по мнению оргкомитета, способствовало росту популярности здорового образа жизни и снижению влияния на окружающую среду, а также повлиял на развитие человеческого потенциала и образа России среди ее граждан и за ее пределами.

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