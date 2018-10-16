Экономика / Макроэкономика и бюджет

Россия подсчитала эффект от чемпионата мира по футболу для экономики

Прирост ВВП за пять лет составил 952 млрд руб.
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Суммарный эффект Чемпионата мира по футболу на ВВП России за пять лет — в период с 2013 по 2018 г. — составил 952 млрд руб., или около 1% годового ВВП страны, говорится в финальном отчете оргкомитета по итогам первенства. Более половины суммарного эффекта приходится на 2017-2018 г. — в этот период прирост ВВП достиг 0,4% годового показателя.

Увеличение ВВП за эти пяти лет привело к росту трудовых доходов населения на 469 млрд руб. с созданием и поддержанием до 315 тыс. рабочих мест в год, а также росту налоговых доходов бюджета на 164 млрд руб., следует из отчета. Выросла на 797 млрд за этот период и выручка малого и среднего предпринимательства — в первую очередь за счет высокого вклада строительной и туристической отралей.

Чем запомнится чемпионат мира–2018

Особенно заметным влияние чемпионата стало для регионов-организаторов, сообщает оргкомитет. По его подсчетам, для большинства из них вклад первенства составил 2-6% ВРП в год, а для Калининградской области и республики Мордовия — 20 и 17% годового ВРП соответственно.

В рамках подготовки к чемпионату большинство инвестиций были направлены на инфраструктуру — транспортную, коммунальную и социальную — которая будет использована в дальнейшем и может обеспечить в будущем дополнительный прирост ВВП в 150-210 млрд руб., отмечается в отчете. 

Влияние чемпионата на ВВП Россию превосходит эффект от аналогичных чемпионатов в Бразилии, ЮАР, Германии и Южной Корее и наиболее близко к показателю Японии. В относительном выражении эффект от ЧМ составил около 1,1% величины годового ВВП, по этому показателю турнир уступает только чемпионату в ЮАР, так как ВВП этой страны в абсолютном выражении существенно ниже, чем в других принимающих стран.

Помимо этого, в отчете указывается на влияние ЧМ на социальную сферу и экологию. Первенство, по мнению оргкомитета, способствовало росту популярности здорового образа жизни и снижению влияния на окружающую среду, а также повлиял на развитие человеческого потенциала и образа России среди ее граждан и за ее пределами.

Новость дополняется...

Комментарии
komandir
09:04 16.10.2018
В общем всего 150-200 млн$. Ну и нужно уточнить а сколько потратили.
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике