Эксперты назвали незаконной высокую долю секретных расходов бюджета

Максим Стулов / Ведомости

В проекте федерального бюджета на 2019 г. секретные и совершенно секретные расходы составили 3 трлн руб., подсчитали эксперты из Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и Института Гайдара. Это 16,9% всех расходов на следующий год, или 2,9% ВВП.

Доля засекреченных ассигнований «более чем на порядок» превосходит аналогичные показатели государственных финансов в развитых странах, пишут эксперты РАНХиГС и Института Гайдара в своем заключении на проект бюджета. Такая практика, пишут эксперты, прямо противоречит закону о государственной тайне, который допускает секретность лишь для расходов «в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, а также в области противодействия терроризму».

В закрытой части бюджета на 2019 г. оказалось более 65% расходов на национальную оборону, например на армию, реализацию международных обязательств в сфере военно-технического сотрудничества, прикладные научные исследования в области национальной обороны. На 100% засекречены расходы на мобилизационную подготовку экономики и ядерно-оружейный комплекс. Помимо этого частично закрытыми оказались расходы и по некоторым «мирным» статьям. Например, 6% расходов на физическую культуру, около 6% – на периодическую печать и издательства, около 16% – на санаторно-оздоровительную помощь, почти 4% – на высшее и послевузовское образование, а также 7,6, 8,4 и 6,7% каждый год – на жилищное хозяйство.

Как меняется доля (%) засекреченных расходов бюджета 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 11,6 13,8 14,9 19,1 21,7 17,3 17,1 16,9 18,2 20,6 Сбросить сортировку Источник: данные РАНХиГС и Института Гайдара

Доля засекреченных расходов устойчиво росла с 2012 г. и достигла пика в 2016 г. – 21,7% от всех расходов за год. В 2017 и 2018 гг. показатель снизился до 17,3 и 17,1% соответственно. Однако в ближайшие годы секретная часть бюджета будет расширяться: с 16,9% в следующем году до 18,2% в 2020 г. и 20,6% – в 2021-м. Исходя из прогнозных расходов на 2020–2021 гг. получается, что в эти годы будет засекречено 3,4 и 4,1 трлн рублей соответственно.

Эксперты РАНХиГС и Института Гайдара отказываются считать удовлетворительной прозрачность расходов федерального бюджета. Например, полные расходы по разделам и подразделам классификации, публиковавшиеся до 2008 г. в виде таблиц и являвшиеся частью законопроекта о бюджете, теперь известны лишь из пояснительной записки. Не обеспечена сопоставимость показателей в приложениях к тексту законопроекта, что предусмотрено Бюджетным кодексом. Отсутствует классификация расходов по операциям сектора государственного управления, что расходится с рекомендациями международных финансовых институтов и затрудняет оценку влияния бюджета на экономику, сказано в заключении экспертов на бюджет.

По мнению руководителя направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александры Суслиной, в наличии скрытых расходов нет ничего принципиально нового. В каждом бюджетном цикле всегда присутствует существенный объем расходов по закрытым статьям. Закрытые расходы по гражданским статьям, скорее всего, также связаны с обороной и национальной безопасностью. И хотя, конечно, с точки зрения прозрачности использования бюджетных средств было бы лучше, чтоб все расходы были открытыми, экспертное сообщество относится к высокой доле засекреченных расходов как к данности, с которой приходится мириться.

«Ведомости» запросили комментарий Минфина.