В Северной Америке не знают, как назвать новую зону свободной торговли

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Мексиканская делегация в августе в Белом доме, когда Дональд Трамп объявил о достижении двустороннего соглашения; через месяц к нему присоединилась Канада Kevin Lamarque / REUTERS

Президент США Дональд Трамп называл подписанное в 1994 г. Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA) «худшим торговым соглашением в истории» и настоял на том, чтобы отказаться от него. США, Канаде и Мексике с трудом удалось договориться о новом соглашении, но теперь они не знают, как его назвать.

NAFTA, по крайней мере, было легко произносить в два слога, в отличие от предложенного Трампом для нового соглашения варианта USMCA (U.S. - Mexico - Canada Agreement). Кроме того, канадцы и мексиканцы не могут определиться, как назвать его по-французски и по-испански.