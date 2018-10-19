Экономика / Мировая экономика

В Северной Америке не знают, как назвать новую зону свободной торговли

Все варианты NAFTA 2.0 неудобны для произношения
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Президент США Дональд Трамп называл подписанное в 1994 г. Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA) «худшим торговым соглашением в истории» и настоял на том, чтобы отказаться от него. США, Канаде и Мексике с трудом удалось договориться о новом соглашении, но теперь они не знают, как его назвать.

NAFTA, по крайней мере, было легко произносить в два слога, в отличие от предложенного Трампом для нового соглашения варианта USMCA (U.S. - Mexico - Canada Agreement). Кроме того, канадцы и мексиканцы не могут определиться, как назвать его по-французски и по-испански.

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