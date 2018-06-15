Макрон хочет сделать французский главным языком ЕС

Эммануэль Макрон даже предложил организовать уроки французского для европейских чиновников Ludovic Marin / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы французский язык снова стал главным в Евросоюзе, как это было до вступления Великобритании в блок в 1973 г. «Наверное, никогда английский не использовался так активно в Брюсселе, как во время обсуждения Brexit, – заявил Макрон во время международного дня франкофонии в марте. – Но этому доминированию может прийти конец».

Правда, пока желание Макрона выглядит практически невыполнимым. Сейчас английский является официальным языком для 12,8% из 511 млн граждан ЕС, а после выхода Великобритании из союза их доля снизится до 1,2% (он останется вторым официальным языком лишь в двух странах – Ирландии и Мальте). Однако английский занимает прочное лидерство как международный язык для европейцев. Согласно статистике ЕС, в странах блока более 80% детей в младшей школе и более 95% учеников средней и старшей школы начинают учить английский раньше, чем любой другой иностранный язык.

Любое решение об использовании языков «не должно быть оторвано от реальности», предупредила президент Литвы Даля Грибаускайте: «Английский – самый популярный язык в ЕС, и люди продолжат говорить на нем».

По данным ЕС, на английском языке составляются 81% документов блока, на французском – 5%, на немецком – 2%, а оставшиеся 12% – на оставшемся 21 языке. При этом только 2,8% официальных лиц в ЕС – британцы.

Английский европейских чиновников, конечно, небезупречен, отмечает переводчик Джереми Гарднер. Во многом это связано с тем, что вместо английских слов они используют заимствованные французские. Поэтому чиновники ЕС отправляются в «миссии», а не «деловые поездки» или говорят о «предприятиях», а не «компаниях».

На протяжении столетий французский язык был главным в международной дипломатии, и следы этого до сих пор встречаются даже в США. Так, госдепартамент США до сих пор отправляет демарши, а не письма иностранным правительствам, и выпускает коммюнике, а не заявления. Также пост заместителя посла США называется chargé d’affaires (поверенный в делах).

Но рост влияния США в XX в. позволил английскому занять роль французского. После победы США в холодной войне большинство людей в бывших коммунистических странах Центральной и Восточной Европы стали учить английский в качестве второго языка.

Макрон пытается изменить ситуацию. В апреле посол Франции в ЕС Филипп Леглиз-Коста покинул заседание по бюджету, потому что обсуждение шло только на английском. «Все спокойно общались на английском, но как только он выказал недовольство, другие тоже начали требовать перевод на свои национальные языки, – говорит дипломат одной из скандинавских стран. – [Французы] добились того, чтобы на следующем заседании был перевод на французский, но я уверен, что в конце концов все снова будут говорить по-английски».

Макрон также предложил организовать уроки французского для европейских чиновников и пообещал увеличить международную сеть франкоязычных школ. Кроме того, у него есть союзник в лице председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера из Люксембурга. Он часто использует французский и немецкий языки в публичных выступлениях. «Почему язык Шекспира должен преобладать над языком Вольтера? – заявил он недавно в интервью французскому телевидению. – Неправильно, что мы настолько англицизировались».

Перевел Алексей Невельский