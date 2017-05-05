Председатель Еврокомиссии отметил снижение значимости английского в ЕС и перешел на французский

«Медленно, но верно английский язык теряет значимость в Европе», - заявил во Флоренции председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Как сообщает ВВС, на мероприятии, посвященном ситуации в Евросоюзе, он решил выступить на французском языке, а не на английском, и объяснил свой выбор. Также он склонился в пользу французского в свете предстоящего в воскресенье второго тура президентских выборов во Франции.

Его объяснения вызвали смех и аплодисменты в зале, сам чиновник криво улыбнулся, сообщает ВВС.

Решение Великобритании выйти из Евросоюза Юнкер назвал трагедией. Он пообещал, что ЕС на переговорах об условиях Brexit будет придерживаться соображений справедливости, но обратил внимание, что это не Евросоюз бросает Британию, а Британия решила выйти из ЕС, и это разные вещи.

После запуска формальной процедуры по выходу из Евросоюза премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 18 апреля предложила провести 8 июня внеочередные парламентские выборы. По ее словам, такие выборы – единственная возможность обеспечить единение депутатов в поддержке Brexit и гарантировать спокойствие и стабильность на годы вперед. 19 апреля парламент одобрил это решение и 3 мая был распущен. 4 мая Мэй обвинила Брюссель в попытках вмешательства в парламентские выборы в Великобритании: с ее точки зрения, европейские чиновники для этого намеренно на словах ужесточают свою позицию по условиям Brexit.