Брюссель потребует от Лондона 100 млрд евро за Brexit – FT

Европейский союз (ЕС) может потребовать от Великобритании 100 млрд евро перед выходом из ЕС. На такой позиции настаивают, в частности, Франция и Германия, сообщает Financial Times.

Ранее планировалось, что выплаты составят 50 млрд фунтов (около 60 млрд евро). Теперь же Брюссель пересмотрел расчеты и потребует от 91 до 113 млрд евро.

Брюссель включил в расчеты европейские сельскохозяйственные субсидии, а также административные расходы Евросоюза на 2019–2020 г. Кроме того, ЕС хочет получить заблаговременную оплату Великобританией доли в будущих кредитных траншах Украине и Португалии. ЕС также выступает против предоставления доли европейских активов, включая недвижимость.