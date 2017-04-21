Председатель Европарламента рассказал, как можно остановить Brexit

Председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что процедуру выхода Великобритании из ЕС можно остановить. Об этом он рассказал в интервью газете The Guardian.

Таяни обхяснил, что Brexit можно остановить, если на досрочных парламентских выборах британцы выберут новое правительство. Таким образом, председатель Европорламента оспорил заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что «после» предусматривающей выход из ЕС ст. 50 Лиссабонского договора «нет пути назад».

По мнению Таяни, процедура будет очень простой. Однако он уточнил, что последнее слово в любом случае останется за остальными членами ЕС. Он подчеркнул, что «был бы очень рад, если бы Великобритания пожелала остаться».

Парламент Великобритании 19 апреля одобрил проведение досрочных выборов 8 июня. Ранее планировалось, что они пройдут в 2020 г. По словам премьер-министра страны Терезы Мэй, нынешние противоречия между депутатами могут помешать успешному выходу Великобритании из ЕС. «Страна объединяется, а Вестминстер – нет», – говорила она.