Премьер-министр Великобритании предложила провести в июне парламентские выборы

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о намерении провести внеочередные парламентские выборы. Как сообщает ВВС, она предлагает провести их 8 июня. По ее словам, такие выборы – единственная возможность обеспечить единение депутатов в поддержке Brexit и гарантировать спокойствие и стабильность на годы вперед.

30 марта Великобритания официально запустила процедуру по выходу из Евросоюза, уведомив Европейский совет о задействовании статьи 50 Лиссабонского договора. Впереди два года переговоров.

Мэй заявила 18 апреля, что общество объединяется в свете грядущего Brexit, однако в парламенте единства нет, партии занимаются политическими играми, тогда как стране нужна стабильность и сильное руководство, а правительству нужна поддержка парламента для переговоров. Если проводить выборы по плану, они придутся на самую тяжелую фазу переговоров с ЕС об условиях Brexit, отметила премьер. По ее мнению, политические игры в этой ситуации осложнят действия руководства страны на переговорах. Палата общин должна проголосовать по предложению о внеочередных выборах 19 апреля.

Королевство выходит из Евросоюза, назад пути нет, сказала премьер-министр. На переговорах, по словам Мэй, у правительства уже есть план, каких условий «развода» добиваться. Британия будет стараться построить «тесное и особенное партнерство» с сильным и успешным Евросоюзом, но сохранить свое право принимать решения за себя. «Это означает, мы вернем себе контроль за своими деньгами, законами и границами», – сказала она. По ее словам, также Британия сможет самостоятельно принимать решения о торговых соглашениях с любыми странами и действовать в собственных интересах.

По словам Мэй, оппозиционные политические партии не согласны с этим планом и надеются ослабить решимость правительства с учетом, что у правящей партии такое незначительное большинство в парламенте. Для примера она упомянула намерение либерал-демократов затормозить работу правительства и планы шотландских националистов голосовать против законопроектов, отменяющих членство страны в ЕС. Сейчас вместо так необходимого единства в Вестминстере имеет место раскол, констатировала она, и только внеочередные выборы смогут изменить ситуацию.