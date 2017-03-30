Мировая экономика
Статья опубликована в № 4291 от 30.03.2017 под заголовком: «Спасибо и до свидания»

Великобритания дала официальный старт Brexit

Развод с ЕС состоится через два года, переговоры обещают интригу и трудные договоренности
Бизнес с напряжением ждет начала переговоров
Бизнес с напряжением ждет начала переговоров
Matt Dunham / AP

В среду посланник Великобритании в ЕС Тим Барроу передал письмо премьера Терезы Мэй председателю Европейского совета Дональду Туску. Это письмо инициирует выход Великобритании из ЕС в соответствии со ст. 50 Лиссабонского договора. Эта статья применяется впервые – прецедента у Brexit не было. «Нет причин притворяться, что это счастливый день, – заявил Туск, – ни одна, ни другая сторона от этого не выигрывают, речь о том, как контролировать ущерб. Спасибо, Великобритания, и до свидания, мы уже скучаем по тебе». В течение двух дней он разошлет остальным 27 странам ЕС инструкции, как будет проходить Brexit.

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