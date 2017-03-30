Великобритания дала официальный старт Brexit

В среду посланник Великобритании в ЕС Тим Барроу передал письмо премьера Терезы Мэй председателю Европейского совета Дональду Туску. Это письмо инициирует выход Великобритании из ЕС в соответствии со ст. 50 Лиссабонского договора. Эта статья применяется впервые – прецедента у Brexit не было. «Нет причин притворяться, что это счастливый день, – заявил Туск, – ни одна, ни другая сторона от этого не выигрывают, речь о том, как контролировать ущерб. Спасибо, Великобритания, и до свидания, мы уже скучаем по тебе». В течение двух дней он разошлет остальным 27 странам ЕС инструкции, как будет проходить Brexit.