Минфин Германии призвал ЕС к жесткой позиции на переговорах по Brexit

Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле считает, то Евросоюз должен стоять на жестких позициях на переговорах с Великобританией об условиях Brexit. Как передает Reuters, он заявил это газете Osnabruecker Zeitung. «Мы хотим, чтобы британцы оставались рядом, но не бывает прав без обязательств», - сказал министр. Главной задачей переговоров он считает минимизировать ущерб от «развода» для обеих сторон, но достичь этого будет трудно из-за множества сложных вопросов и временного ограничения: переговоры должны завершиться через два года.

Великобритания не сможет сохранить нынешний доступ на единый рынок Европы, если не примет связанных с этим правил, предупредил Шойбле. По его мнению, остающимся в ЕС странам следует быть готовым к попыткам Британии их перехитрить, так что он советует им держаться вместе на переговорах. Цели наказать Великобритании у ЕС нет, отметил министр. По его мнению, Brexit в любом случае ударит и по Великобритании, и по другим странам Европы, и главное в этой ситуации - не допустить дальнейшего распада ЕС.

31 марта председатель Европейского совета Дональд Туск должен выпустить проект основных принципов для переговоров с Британией. Эти положения будут разосланы властям 27 стран - членов ЕС, сообщает ВВС. Предполагается, что они зададут тон предстоящим переговорам. В ЕС считают, что Британия сначала должна согласовать условия выхода из союза и только после этого можно начинать обсуждение будущих контактов. В Лондоне полагают, что переговоры по обеим темам могут идти одновременно.

Предполагается, что сначала несколько месяцев будут обсуждаться условия выхода Британии из ЕС в общих чертах. Затем еще несколько месяцев будет обсуждаться контур будущего торгового партнерства. На последней стадии пройдут переговоры об условиях перехода от полноценного членства в ЕС до новых отношений уже после выхода из ЕС.