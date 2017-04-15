ЕС обсуждает применение «норвежской модели» для Британии после Brexit

Брюссель рассматривает вариант выхода Великобритании из Европейского союза, при котором Британия после Brexit останется под покровительством ЕС еще на какое-то время, получив членство в Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA). Об этом пишет Politico со ссылкой на источник в Еврокомиссии.

В EFTA сейчас входят страны, не являющиеся членами ЕС, — Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн. Членство Великобритании в EFTA позволит Лондону обратиться с просьбой о приеме в Европейскую экономическую зону (EEA), что может предоставить британцам свободный доступ к единому рынку ЕС.

Такую модель сотрудничества с ЕС называют норвежской, потому что Норвегия, не являясь членом ЕС, входит в EEA и EFTA. Издание отмечает, что сторонники «жесткого Brexit» не поддерживают применение «норвежской модели» к Великобритании.

Собеседник издания считает, что такой план действий позволит сохранить имеющиеся торговые связи Великобритании с ЕС и уберечь Лондон от негативных экономических последствий до того, как стороны определятся с будущим своих экономических отношений.