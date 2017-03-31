Председатель Евросовета ждет сложностей от переговоров по Brexit

Переговоры между Евросоюзом и Великобританией по выходу страны из состава сообщества будут сложными и иногда даже конфронтационными, считает председатель Европейского совета Дональд Туск. Как передает ТАСС, он заявил это, представляя проект общей стратегии ЕС на будущих переговорах. Брюссель, по его словам, будет готов обсуждать будущую конфигурацию отношений с Лондоном только после завершения переговоров об условиях Brexit. Параллельно эти две темы обсуждаться не будут, передает АР.

Ранее Великобритания высказывалась, что считает возможным одновременное обсуждение обеих тем.

Проект основных положений позиции ЕС на переговорах Туск 31 марта разошлет правительствам 27 стран ЕС. Документ должен задать тон предстоящим переговорам.