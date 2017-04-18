Международная жизнь

Тереза Мэй объявила досрочные выборы в парламент Великобритании

Так она может получить бóльшую свободу маневра на переговорах о выходе страны из ЕС
Ранее Тереза Мэй категорически отвергала возможность проведения досрочных выборов
Ранее Тереза Мэй категорически отвергала возможность проведения досрочных выборов
Tolga Akmen / Zuma/TASS

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник неожиданно объявила о проведении досрочных выборов в парламент. По ее словам, нынешние противоречия между депутатами могут помешать успешному выходу Великобритании из ЕС. «Страна объединяется, а Вестминстер – нет», – заявила она. Выборы должны состояться 8 июня 2017 г.

Проведение досрочных выборов должна одобрить палата общин, она рассмотрит этот вопрос в среду. Всеобщие выборы в Великобритании проходят раз в пять лет, чтобы провести их вне срока, «за» должны проголосовать не менее двух третей из 650 членов палаты.

Результаты недавних опросов общественного мнения позволяют предполагать, что досрочные выборы позволят консерваторам значительно усилить позиции, пишут Financial Times и The Wall Street Journal. Согласно опросу CommunicateResearch на прошлой неделе, сейчас консерваторы могут получить на выборах 36% голосов, лейбористы — 23%, Партия независимости Соединенного Королевства — 9%. FT ссылается на два опроса, показавших, что рейтинги консерваторов превосходят лейбористов на 21 пункт.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике