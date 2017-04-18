Тереза Мэй объявила досрочные выборы в парламент Великобритании

Так она может получить бóльшую свободу маневра на переговорах о выходе страны из ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник неожиданно объявила о проведении досрочных выборов в парламент. По ее словам, нынешние противоречия между депутатами могут помешать успешному выходу Великобритании из ЕС. «Страна объединяется, а Вестминстер – нет», – заявила она. Выборы должны состояться 8 июня 2017 г.

Проведение досрочных выборов должна одобрить палата общин, она рассмотрит этот вопрос в среду. Всеобщие выборы в Великобритании проходят раз в пять лет, чтобы провести их вне срока, «за» должны проголосовать не менее двух третей из 650 членов палаты.

Результаты недавних опросов общественного мнения позволяют предполагать, что досрочные выборы позволят консерваторам значительно усилить позиции, пишут Financial Times и The Wall Street Journal. Согласно опросу CommunicateResearch на прошлой неделе, сейчас консерваторы могут получить на выборах 36% голосов, лейбористы — 23%, Партия независимости Соединенного Королевства — 9%. FT ссылается на два опроса, показавших, что рейтинги консерваторов превосходят лейбористов на 21 пункт.