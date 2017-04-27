Меркель призвала британцев не питать иллюзий о будущем после Brexit

Евросоюз на переговорах по условиям Brexit поставит свои интересы на первое место и будет настаивать, что условия «развода» должны быть оговорены и установлены до того, как начнется проработка нового соглашения об экономических связях с Великобританией. Это в бундестаге заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Как отмечает Bloomberg, она задала жесткий подход к проблеме, перед тем как ситуацию 30 апреля лидеры ЕС обсудят на внеочередном саммите, где будут вырабатывать общую позицию. Предстоящие переговоры она назвала очень сложными и предупредила, что Великобритании не следует ждать для себя каких-либо поблажек.

«Может быть, вы подумаете, что все это само собой разумеется, но, к сожалению, я должна это формулировать так очевидно, потому что у меня ощущение, что кое у кого в Британии до сих пор остаются иллюзии на этот счет», - сказала Меркель. Питать такие иллюзии - терять время, добавила она. По ее словам, после выхода из ЕС Британия получит статус «третьей стороны» и в качестве таковой не сможет получить такие же права или даже преимущества по сравнению с членами Евросоюза.

По словам Меркель, проблему многомиллиардных финансовых обязательств Великобритании по отношению к ЕС нужно урегулировать на начальной стадии переговоров, а не в самом конце, как этого хотели бы в Лондоне, передает Deutsche Welle. Канцлер также назвала основные цели переговоров для ЕС. Во-первых, Европа должна добиться гарантии прав граждан Германии и других стран ЕС, живущих в Великобритании. Во-вторых, Brexit не должен нанести ущерб Евросоюзу. В-третьих, необходимо укрепить сотрудничество остающихся 27 стран ЕС.

Ранее другие германские чиновники говорили, что переговорщики в правительстве Терезы Мэй недооценивают сложность предстоящих переговоров и то, что британская экономика окажется за пределами единого европейского рынка.

Меркель пообещала, что ЕС проведет переговоры конструктивно и справедливо, хотя у Европы достаточно глобальных проблем, чтобы фокусироваться на себе, и ожидает того же от британской стороны.