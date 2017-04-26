Рынки
Статья опубликована в № 4310 от 26.04.2017 под заголовком: Красная книга для банкиров

Brexit – не единственная и не самая большая проблема британских инвестбанков

Они так и не восстановились после кризиса 2008 года, поэтому режут расходы и автоматизируют бизнес
Британские банки ищут офисы в других странах ЕС, куда они будут переводить сотрудников
Британские банки ищут офисы в других странах ЕС, куда они будут переводить сотрудников
Sang Tan / AP

Хотя до выхода Великобритании из ЕС остается почти два года, банки уже ищут офисы в других странах ЕС, куда они будут переводить сотрудников. По оценке TheCityUK, переехать из Лондона придется до 70 000 финансистов. UBS и Goldman Sachs намерены перевести 2500 сотрудников из Лондона во Франкфурт, HSBC – 1000 сотрудников в Париж, Barclays – 150 в Дублин, пишет Bloomberg. Не определились с планами пока JPMorgan и Morgan Stanley, которым предстоит найти новый офис для 5000 человек.

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