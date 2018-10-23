Сергей Гуриев рассказал, почему россияне старшего возраста перестают работать

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Главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев Максим Стулов / Ведомости

Страны теряют работников

Старение населения и сокращение рабочей силы принято считать проблемой развитых стран, но на самом деле население развивающихся стран Восточной и Южной Европы по темпам старения отстает от них лишь на пять лет, рассказал главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев, выступивший 22 октября на экономическом лектории Российской экономической школы с презентацией «Как труд и трудовые отношения меняются в переходных экономиках?». Разница в том, что если развитые страны принимают больше мигрантов, активно автоматизируют производство и увеличивают продолжительность рабочей жизни, то в Восточной Европе все наоборот: население эмигрирует, темпы автоматизации отстают, а трудовая активность старших поколений невысока: люди, достигшие 50 лет, в западных странах продолжают работать гораздо больше, чем в развивающихся странах Европы, в 60-65 лет разрыв между ними еще сильнее увеличивается, и стирается лишь после 65 лет.

В России «обвал» экономической активности происходит после наступления пенсионного возраста: 60 лет у мужчин и 55 лет — у женщин. И тем не менее за последние 20 лет экономическая активность старших поколений в России возросла на 11 п.п. — существенно больше, чем в развитых странах (6 п.п.) и тем более — в развивающихся странах Европы (4 п.п.), отметил Гуриев.