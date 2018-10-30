Шувалов добился 900 млрд рублей для ВЭБа

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Председатель ВЭБа Игорь Шувалов добился 900 млрд руб. на помощь Внешэкономбанку FABRICE COFFRINI / AFP

Игорь Шувалов, будучи первым зампредом правительства, два года назад одобрил докапитализацию Внешэкономбанка (ВЭБ) на сумму до 1,5 трлн руб., но затем правительство идею отвергло. А теперь он, будучи председателем ВЭБа, добивается получения сопоставимой суммы – 1,25 трлн руб. до 2024 г. Выделение 900 млрд руб. уже одобрено: 600 млрд руб. в виде субсидий ВЭБ получит на погашение внешнего долга, а еще до 300 млрд руб. – на докапитализацию, сообщил председатель правительства Дмитрий Медведев. Докапитализирован ВЭБ будет за счет нового механизма – утвержденного капитала, по нему банк будет получать деньги по мере необходимости. Но еще 350 млрд руб. ВЭБу может понадобиться на субсидирование процентной ставки, если госкорпорация не получит более дешевую, чем рыночная, ликвидность, например средства фонда национального благосостояния (ФНБ) на депозиты, признал Шувалов.

За три года ВЭБ получил уже примерно 320 млрд руб. помощи, но вся она ушла на резервы и долги. «Нужно, чтобы ВЭБ возобновил кредитование новых инвестиционных проектов, – говорит его бывший сотрудник. – Банк упустил два года».