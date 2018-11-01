Кого не коснутся российские санкции против Украины

Часть компаний из списка уже свернули дела с Россией, другие в него не попали

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Это первые санкции против украинцев, до сих пор Россия запрещала экспорт товаров с Украины через российскую территорию, а также ограничила поставки агропродукции Максим Стулов / Ведомости

В четверг правительство опубликовало антисанкционные списки с 322 украинцами и 68 компаниями. Санкции понадобились для нормализации отношений между странами, сообщило правительство. Среди ограничений – блокировка средств, ценных бумаг и имущества в России, также попавшие под санкции люди и компании не могут выводить из России капитал. Прямых запретов на бизнес и торговлю в России нет, как и лимитов на финансирование проектов или его привлечение, перечисляет старший научный сотрудник ИПЭИ РАНХиГС Юрий Зайцев. Для российского бизнеса негативное влияние будет предотвращено, уверяет представитель Минпромторга: при необходимости скорректированы ограничения. Также правительство может разрешить отдельные операции компаниям под санкциями.

Это первые санкции против украинцев, до сих пор Россия запрещала экспорт товаров с Украины через российскую территорию, а также ограничила поставки агропродукции. При этом Украина ввела санкции против нескольких десятков россиян еще в апреле 2014 г., сегодня в списке более 1700 человек и 750 компаний.

Санкции – это продолжение полноценной торговой войны между странами, считает партнер NSP Илья Рачков. Сейчас торговля с Украиной обеспечивает около 2% российского товарооборота, оценивает директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель. Если сравнивать с 2013 г., товарооборот с Украиной упал, но с 2017 г. снова перешел к росту, несмотря на санкции. И хотя прямой запрет на торговлю не вводится, у компаний, которые продолжат работать с украинским бизнесом из списка, могут возникнуть проблемы с кредитами и субсидиями, опасается Зайцев.

Агробизнесу не страшно