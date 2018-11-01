Украинские компании, бизнесмены и чиновники, попавшие под санкции России. Полный список

Евгений Егоров / Ведомости

Правительство России ввело санкции против украинских политиков, бизнесменов и общественных деятелей, а также против компаний. Всего под санкции попали 322 физических и 68 юридических лиц. У попавших под санкции будут заблокированы на территории России счета, бездокументарные ценные бумаги и имущество. Также они не смогут выводить капитал за пределы России.

Компании

1. Частное акционерное общество «АвтоКрАЗ»

2. Общество с ограниченной ответственностью «Агропром-технологии»

3. Публичное акционерное общество «Азот»

4. Частное акционерное общество «Акционерная страховая компания "ИНГО Украина"

5. Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал групп"

6. Общество с ограниченной ответственностью "БАДМ"

7. Публичное акционерное общество «Банк кредит Днипро»

8. Общество с ограниченной ответственностью "Валки-Ильменит"

9. Общество с ограниченной ответственностью "Внешнеторговая фирма КРАЗ"

10. Филиал «Вольногорский горно-обогатительный комбинат» публичного акционерного общества «Объединенная горно-химическая компания»

11. Государственное предприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат"

12. Концерн «Гео альянс»

13. Общество с ограниченной ответственностью «Гликохим»

14. Публичное акционерное общество "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины"

15. Общество с ограниченной ответственностью "Девелопмент констракшн холдинг"

16. Публичное акционерное общество «Днипроазот»

17. Общество с ограниченной ответственностью «Евро полимер компаунд»

18. Общество с ограниченной ответственностью «Европет»

19. Общество с ограниченной ответственностью «Завод ДК Орисил»

20. Публичное акционерное общество «Запорожкокс»

21. Частное акционерное общество «Зернопродукт МХП»

22. Филиал «Иршанский горно-обогатительный комбинат» публичного акционерного общества «Объединенная горно-химическая компания»

23. Государственное предприятие «Калушский опытно-экспериментальный завод Института химии поверхности Национальной академии наук Украины»

24. Общество с ограниченной ответственностью «Карат»

25. Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс «Агромарс»

26. Публичное акционерное общество «Концерн «Галнафтогаз»

27. Запорожское государственное предприятие «Кремнийполимер»

28. Публичное акционерное общество «Криворожский железорудный комбинат»

29. Публичное акционерное общество «Марганецкий горно-обогатительный комбинат»

30. Общество с ограниченной ответственностью «Междуреченский горно-обогатительный комбинат»

31. Публичное акционерное общество «Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов»

32. Группа компаний публичное акционерное общество «Мироновский хлебопродукт»

33. Общество с ограниченной ответственностью «МСП Ника-Тера»

34. Общество с ограниченной ответственностью «Мясная фабрика "Фаворит плюс"

35. Общество с ограниченной ответственностью «НВО "Экософт"

36. Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие "Нибулон"

37. Общество с ограниченной ответственностью "Ника-Агротрейд"

38. Общество с ограниченной ответственностью "Нэдэкс-Украина"

39. Публичное акционерное общество "Объединенная горно-химическая компания"

40. Публичное акционерное общество по газоснабжению и газификации «Черкассыгаз»

41. Акционерное общество «Покровский горно-обогатительный комбинат»

42. Общество с ограниченной ответственностью фирма "Проминвест пластик"

43. Частное акционерное общество "Ривнеазот"

44. Общество с ограниченной ответственностью «Синьков АГРО»

45. Государственное предприятие "Смолы"

46. Сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Старинская птицефабрика»

47. Общество с ограниченной ответственностью «Старлайт медиа»

48. Публичное акционерное общество "Стома"

49. Публичное акционерное общество «Сумыхимпром»

50. Общество с ограниченной ответственностью «Тимал»

51. Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Агроимпорт ЛТД"

52. Частное акционерное общество "Украгро НПК"

53. Общество с ограниченной ответственностью "Украгробизнес"

54. Частное акционерное общество "Украинский бекон"

55. Частное акционерное общество «Укргаз-энерго»

56. Государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности «Укрспирт»

57. Публичное акционерное общество "Укрхимэнерго"

58. Публичное акционерное общество "Фармак"

59. Общество с ограниченной ответственностью «Флексс»

60. Публичное акционерное общество «Харьковский тракторный завод им. С. Орджоникидзе»

61. Общество с ограниченной ответственностью "Химвектор"

62. Частное акционерное общество «Химдивизион»

63. Общество с ограниченной ответственностью «Эко-втор»

64. EastOne Group Ltd

65. Ferrexpo plc

66. Группа компаний FOZZY Group

67. Kernel Holding S.A.

68. Toledo Mining Corporation plc

Парламентарии, чиновники и бизнесмены

1. Абдулов Абдула Юсупович

2. Аброськин Вячеслав Васильевич

3. Аваков Арсен Борисович

4. Агафонов Игорь Игоревич

5. Алексеенко Андрей Викторович

6. Амельченко Василий Васильевич

7. Анненкова Наталия Валентиновна

8. Антонов Виталий Борисович

9. Артюшенко Игорь Андреевич

10. Арьев Владимир Игоревич

11. Бабин Борис Владимирович

12. Барна Олег Степанович

13. Барщовский Тарас Ярославович

14. Бенкендорф Егор Андреевич

15. Береза Борислав Ефимович

16. Береза Юрий Николаевич

17. Березенко Сергей Иванович

18. Березюк Олег Романович

19. Билецкий Андрей Евгеньевич

20. Билозир Оксана Владимировна

21. Боголюбов Геннадий Борисович

22. Богомолец Ольга Вадимовна

23. Богуцкий Александр Андреевич

24. Богуцкий Юрий Петрович

25. Божок Егор Валерьевич

26. Бондаренко Владимир Валерьевич

27. Бондарь Михаил Леонтьевич

28. Бородянский Владимир Владимирович

29. Бренер Михаил Александрович

30. Бригинец Александр Михайлович

31. Бурбак Максим Юрьевич

32. Буряк Александр Васильевич

33. Буряк Сергей Васильевич

34. Буткевич Геннадий Владиславович

35. Буян Сергей Иванович

36. Вадатурский Алексей Афанасьевич

37. Варченко Ольга Александровна

38. Василько Александр Леонидович

39. Веревский Андрей Михайлович

40. Верещагин Николай Иванович

41. Винник Иван Юльевич

42. Витко Артем Леонидович

43. Вишневская Любовь Викторовна

44. Власенко Сергей Владимирович

45. Вовк Виктор Иванович

46. Воронков Александр Петрович

47. Высоцкий Сергей Витальевич

48. Вятрович Владимир Михайлович

49. Гаврилюк Михаил Витальевич

50. Галасюк Виктор Валерьевич

51. Гданов Изет Рустемович

52. Геллер Евгений Борисович

53. Герасимов Артур Владимирович

54. Геращенко Антон Юрьевич

55. Геращенко Ирина Владимировна

56. Герега Александр Владимирович

57. Герега Галина Федоровна

58. Гладковский Олег Владимирович

59. Глотов Александр Викторович

60. Голобуцкий Алексей Петрович

61. Головатый Сергей Петрович

62. Гончаренко Алексей Алексеевич

63. Гопко Анна Николаевна

64. Городовенко Виктор Валентинович

65. Грановский Александр Михайлович

66. Григоришин Константин Иванович

67. Гриневич Лилия Михайловна

68. Грицак Василий Сергеевич

69. Грымчак Юрий Николаевич

70. Грынев Игорь Алексеевич

71. Гузь Игорь Владимирович

72. Гультай Михаил Мирославович

73. Гуменчук Александр Александрович

74. Гупало Олег Семенович

75. Данченко Александр Иванович

76. Дейдей Евгений Сергеевич

77. Демехин Вадим Борисович

78. Демченко Руслан Михайлович

79. Демчина Павел Владимирович

80. Денисенко Андрей Сергеевич

81. Денисенко Вадим Игоревич

82. Деревянко Юрий Богданович

83. Джемилев Мустафа Абдулджемиль

84. Дзензерский Денис Викторович

85. Днепров Алексей Сергеевич

86. Добродомов Дмитрий Евгеньевич

87. Довгий Олесь Станиславович

88. Домбровский Александр Георгиевич

89. Домнич Игорь Константинович

90. Донец Татьяна Анатольевна

91. Доровский Александр Викторович

92. Дублян Александр Владимирович

93. Дубневич Богдан Васильевич

94. Дундич Ирина Викторовна

95. Еленский Виктор Евгеньевич

96. Елисеев Константин Петрович

97. Ермаков Евгений Петрович

98. Жебровская Филя Ивановна

99. Жеваго Константин Валентинович

100. Жукотанский Александр Васильевич

101. Забор Сергей Иванович

102. Загорий Владимир Антонович

103. Загорий Глеб Владимирович

104. Заика Евгений Эдуардович

105. Заика Сергей Валерьевич

106. Залищук Светлана Петровна

107. Запорожец Михаил Петрович

108. Заружко Валерия Леонидовна

109. Зварыч Роман Михайлович

110. Здаревская Юлия Михайловна

111. Злочевский Николай Владиславович

112. Иванчук Андрей Владимирович

113. Ивахив Степан Петрович

114. Ильенко Андрей Юрьевич

115. Йоффе Юлий Яковлевич

116. Калченко Виталий Иванович

117. Каплин Сергей Николаевич

118. Караманиц Федор Иванович

119. Карась Евгений Валерьевич

120. Карачун Виктор Иванович

121. Касминин Александр Владимирович

122. Кириленко Вячеслав Анатольевич

123. Кирилюк Олег Васильевич

124. Кириченко Алексей Николаевич

125. Климпуш-Цинцадзе Иванна Орестовна

126. Князев Сергей Николаевич

127. Князевич Руслан Петрович

128. Коболев Андрей Владимирович

129. Коваль Михаил Владимирович

130. Ковальчук Виталий Анатольевич

131. Колесник Виктор Павлович

132. Колесников Дмитрий Дмитриевич

133. Кондратюк Валерий Витальевич

134. Кондратюк Елена Константиновна

135. Кононенко Виктор Ионасович

136. Корбан Геннадий Олегович

137. Коротков Андрей Николаевич

138. Корчинская Оксана Анатольевна

139. Корчинский Дмитрий Александрович

140. Костельман Владимир Михайлович

141. Косюк Юрий Анатольевич

142. Котвицкий Игорь Александрович

143. Коханивский Николай Николаевич

144. Кошелева Алена Владимировна

145. Кривенко Виктор Васильевич

146. Кривенко Виктор Николаевич

147. Крикушенко Александр Георгиевич

148. Крицкая Таисия Николаевна

149. Крылов Владимир Владимирович

150. Кужель Александра Владимировна

151. Кузив Роман Михайлович

152. Кулеба Николай Николаевич

153. Куличенко Иван Иванович

154. Куницын Сергей Владимирович

155. Куприенко Олег Васильевич

156. Куприй Виталий Николаевич

157. Куркчи Юсуф Ибрагимович

158. Кутовой Тарас Викторович

159. Лазакович Игорь Васильевич

160. Лапин Игорь Александрович

161. Левус Андрей Марьянович

162. Левченко Юрий Владимирович

163. Лемак Василий Васильевич

164. Ленский Алексей Алексеевич

165. Лещенко Сергей Анатольевич

166. Линько Дмитрий Владимирович

167. Литвинов Александр Николаевич

168. Лозовой Андрей Сергеевич

169. Локотко Владимир Владимирович

170. Лунев Игорь Васильевич

171. Луценко Юрий Витальевич

172. Ляшко Олег Валерьевич

173. Магера Андрей Иосифович

174. Максимчук Анатолий Александрович

175. Маликов Виталий Владимирович

176. Малинская Елена Александровна

177. Мамедов Гюндуз Айдинович

178. Мамчур Юлий Валерьевич

179. Мартынов Алексей Георгиевич

180. Матиос Анатолий Васильевич

181. Мацола Роман Николаевич

182. Мельник Николай Иванович

183. Мельничук Иван Иванович

184. Мельничук Сергей Петрович

185. Мелюхов Владимир Анатольевич

186. Мирошниченко Юрий Романович

187. Митченко Татьяна Евгеньевна

188. Михайлов Валерий Александрович

189. Мойсик Владимир Романович

190. Мосийчук Игорь Владимирович

191. Москаленко Ярослав Николаевич

192. Муженко Виктор Николаевич

193. Мусий Олег Степанович

194. Найем Мустафа

195. Никитенко Алексей Николаевич

196. Ницой Лариса Николаевна

197. Нищук Евгений Николаевич

198. Омелян Владимир Владимирович

199. Онищенко Юрий Владимирович

200. Онуфрик Богдан Семенович

201. Осипов Евгений Валерьевич

202. Павелко Андрей Васильевич

203. Павленко Ростислав Николаевич

204. Павловский Игорь Валентинович

205. Палатный Артур Леонидович

206. Парасюк Владимир Зиновьевич

207. Парубий Андрей Владимирович

208. Парубочий Сергей Иванович

209. Пастух Тарас Тимофеевич

210. Пашинский Сергей Владимирович

211. Педченко Сергей Анатольевич

212. Перерва Валерий Игоревич

213. Пертин Алексей Владимирович

214. Перцев Сергей Александрович

215. Петренко Анатолий Григорьевич

216. Петренко Олег Николаевич

217. Петров Алексей Геннадьевич

218. Петухов Сергей Игоревич

219. Пинчук Виктор Михайлович

220. Подоляк Ирина Игоревна

221. Полторак Степан Тимофеевич

222. Попов Игорь Владимирович

223. Попов Олег Николаевич

224. Порошенко Алексей Петрович

225. Портников Виталий Эдуардович

226. Разумный Андрей Георгиевич

227. Райнин Игорь Львович

228. Редер Анатолий Семенович

229. Ренский Сергей Александрович

230. Рожкевич Олег Геннадьевич

231. Розенблат Борислав Соломонович

232. Роскина Диана Геннадьевна

233. Рубчевский Валерий Николаевич

234. Рудьковский Николай Николаевич

235. Ружицкий Александр Леонидович

236. Руснак Иван Степанович

237. Рыбалка Сергей Викторович

238. Рыженков Юрий Александрович

239. Сас Сергей Владимирович

240. Свириденко Вадим Васильевич

241. Севрюков Владислав Владимирович

242. Семенченко Семен Игоревич

243. Семерак Остап Михайлович

244. Семочко Сергей Алексеевич

245. Сенченко Андрей Виленович

246. Сидоров Сергей Леонидович

247. Силантьев Денис Олегович

248. Скляров Виталий Леонидович

249. Скуратовский Сергей Иванович

250. Слиденко Игорь Дмитриевич

251. Соболев Егор Викторович

253. Соболев Сергей Владиславович

254. Сотников Олег Витальевич

255. Спиваковский Александр Владимирович

256. Стемпицкий Андрей

257. Стець Юрий Ярославович

258. Супрун Ульяна

259. Сушкевич Валерий Михайлович

260. Сыроед Оксана Ивановна

261. Сюмар Виктория Петровна

262. Тарас Геннадий Васильевич

263. Тарасенко Андрей Иванович

264. Тарасюк Борис Иванович

265. Телявский Владимир Иванович

266. Тетерук Андрей Анатольевич

267. Тимиш Григорий Иванович

268. Тимошенко Юлия Владимировна

269. Тимошенко Юрий Владимирович

270. Ткаченко Александр Владиславович

271. Третьяков Александр Юрьевич

272. Труба Роман Михайлович

273. Трутаев Игорь Викторович

274. Тука Георгий Борисович

275. Тупицкий Александр Николаевич

276. Турчинов Александр Валентинович

277. Тымчук Дмитрий Борисович

278. Тютюнников Александр Петрович

279. Тягнибок Олег Ярославович

280. Фарион Ирина Дмитриевна

281. Федорчук Владимир Ярославович

282. Филатов Алексей Валерьевич

283. Филатов Борис Альбертович

284. Фридман Юрий Анатольевич

285. Фриз Ирина Васильевна

286. Фукс Павел Яковлевич

287. Фурсин Иван Геннадьевич

288. Цеголко Святослав Петрович

289. Чалый Валерий Алексеевич

290. Чебанов Валентин Анатольевич

291. Червакова Ольга Валерьевна

292. Черненко Сергей Павлович

293. Черновецкий Леонид Михайлович

294. Черновецкий Степан Михайлович

295. Черновол Татьяна Николаевна

296. Черныш Вадим Олегович

297. Черняев Святослав Владимирович

298. Черняк Роман Евгеньевич

299. Чигирь Роман Леонидович

300. Чижмарь Юрий Васильевич

301. Чубаров Рефат Абдурахманович

302. Чумак Виктор Васильевич

303. Шаповал Виктория Валентиновна

304. Шаповалов Валерий Афанасьевич

305. Шаптала Наталья Константиновна

306. Шверк Григорий Аронович

307. Шевченко Виктор Леонидович

308. Шевчук Олег Николаевич

309. Шевчук Станислав Владимирович

310. Шимкив Дмитрий Анатольевич

311. Шухевич Юрий-Богдан Романович

312. Южанина Нина Петровна

313. Юзькова Татьяна Леонидовна

314. Юринец Оксана Васильевна

315. Юров Валерий Анатольевич

316. Юрушев Леонид Леонидович

317. Юрчишин Петр Васильевич

318. Янковский Николай Андреевич

319. Ярмак Дмитрий Борисович

320. Ярославский Александр Владиленович

321. Ярош Дмитрий Анатольевич

322. Яценюк Арсений Петрович