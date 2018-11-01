Санкции России против Украины не будут иметь серьезного эффекта
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Премьер Дмитрий Медведев подписал в четверг постановление о санкциях против Украины. Согласно опубликованному на сайте правительства документу, ограничительные меры предусматривают блокирование безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала.
Непростые украинцы
В санкционный список включены 68 юрлиц и 322 гражданина Украины. Большинство последних составляют чиновники и политики, среди них министры внутренних дел и обороны Арсен Аваков и Степан Полторак, генпрокурор Юрий Луценко, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов, председатель Верховной рады Андрей Парубий, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Крупный бизнес представляют председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, бизнесмены Виктор Пинчук и Юрий Косюк (состояние каждого американский Forbes оценивает в $1,4 млрд).
Президента Петра Порошенко в списке нет, зато в него включен его сын Алексей, депутат Верховной рады. Порошенко не в списке, поскольку главы государств обычно под санкции не попадают, пояснил «Интерфаксу» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков: «Традиционно президент не включается в санкционные списки. Это уже, скажем так, какой-то запредельный шаг». Ранее Медведев пояснял, что санкции коснутся только тех компаний и граждан, которые «наносят вред интересам России», а простых украинцев не затронут.
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