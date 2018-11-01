Политика / Международные отношения

Санкции России против Украины не будут иметь серьезного эффекта

Попадание в санкционный список украинские политики и чиновники восприняли как «государственную награду»
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Премьер Дмитрий Медведев подписал в четверг постановление о санкциях против Украины. Согласно опубликованному на сайте правительства документу, ограничительные меры предусматривают блокирование безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала.

Непростые украинцы

В санкционный список включены 68 юрлиц и 322 гражданина Украины. Большинство последних составляют чиновники и политики, среди них министры внутренних дел и обороны Арсен Аваков и Степан Полторак, генпрокурор Юрий Луценко, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов, председатель Верховной рады Андрей Парубий, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Крупный бизнес представляют председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, бизнесмены Виктор Пинчук и Юрий Косюк (состояние каждого американский Forbes оценивает в $1,4 млрд).

Президента Петра Порошенко в списке нет, зато в него включен его сын Алексей, депутат Верховной рады. Порошенко не в списке, поскольку главы государств обычно под санкции не попадают, пояснил «Интерфаксу» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков: «Традиционно президент не включается в санкционные списки. Это уже, скажем так, какой-то запредельный шаг». Ранее Медведев пояснял, что санкции коснутся только тех компаний и граждан, которые «наносят вред интересам России», а простых украинцев не затронут.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике