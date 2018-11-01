«Страны все больше закрываются друг от друга». Эксперты о санкциях России против Украины

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Россия ввела санкции против более чем 300 украинских граждан и 68 компаний Евгений Разумный / Ведомости

Россия ввела санкции против более чем 300 украинских граждан и 68 компаний. Правительство распорядилось заморозить находящееся в России имущество (счета, ценные бумаги и другое имущество) фигурантов санкционного списка и запретить им выводить капитал за пределы России. Как введенные меры скажутся на политике, экономике и бизнесе на Украине и на ситуации в Донбассе, рассуждают эксперты.

Иван Тимофеев, эксперт Российского совета по международным делам

«Эти санкции следует рассматривать не как поворотный момент, а как один из эпизодов противостояния — Украина, со своей стороны, уже вводила санкции против России, которые касались прежде всего оборонно-промышленного комплекса, и это было болезненно для обеих сторон. Украинская экономика находится в таком состоянии, что эти меры вряд ли могут на нее качественно повлиять. Кроме того, украинское правительство четыре года последовательно разрывает связи с Россией, хотя Россия — по-прежнему крупный торговый партнер Украины. Ущерб экономическим связям двух стран уже таков, что эти санкции не станут каким-то переломом. На ситуацию вокруг Донбасса эти меры никак не повлияют».

Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий

«Видимо, у России возникло желание все-таки ответить на санкции, причем ближе к президентским выборам на Украине. Показали, что и Порошенко не нравится, потому что его сын попал под санкции. Попадание в список Юлии Тимошенко тоже можно расценивать как сигнал скептичного отношения к нынешней украинской элите в целом. Такое же отношение и в целом к предстоящим президентским выборам на Украине, которые вряд ли что-то изменят. Введение этих санкций демонстрирует, что отношения с Украиной как были замороженными, так и останутся. Коридор возможностей у обеих сторон для поиска компромиссов весьма ограничен.