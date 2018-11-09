Италия хочет повысить пособия бедным и безработным до 780 евро в месяц

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Высокие пособия позволят не только увеличить потребительские расходы, налоговые поступления и темпы экономического роста, но и «победить бедность», считают в правительстве Alessandra Tarantino / AP

Многим жителям юга Италии, особенно молодым людям, трудно найти постоянную работу и сводить концы с концами. Но их жизнь может измениться, так как новое правительство Италии предлагает в своем первом бюджете сильно увеличить размер социальных выплат бедным и безработным - вплоть до 780 евро в месяц. Однако такое предложение не нравится Евросоюзу, который настаивает на сокращении долга страны.

Эту инициативу продвигает Луиджи Ди Майо, заместитель премьер-министра Италии и лидер входящего в коалиционное правительство «Движения пяти звезд». Детали, касающиеся того, кто, когда и каким образом начнет получать эти пособия, остаются неизвестны. Но программа наверняка помогла бы жителям юга Италии, где медиана зарплаты людей моложе 30 лет на их первой работе составляет 840 евро в месяц, а у не имеющих высшего образования – 700 евро.

«Это предложение помогло бы мне и моему мужу обзавестись жильем», — говорит 24-летняя Симона Кьянтезе, которая до сих пор так и не нашла постоянную работу в своем городке Помильяно-д'Арко неподалеку от Неаполя. Сейчас она временно работает косметологом и получает пособие по уходу за ребенком в размере всего 30 евро в месяц.