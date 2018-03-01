Итальянская экономика разучилась расти
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С приближением парламентских выборов в Италии 4 марта политики дают все больше популистских обещаний. Но проблема в том, что Италия забыла, как заставить экономику расти, утверждают специалисты исследовательского центра Einaudi Institute for Economics and Finance. Ее экономика восстанавливается после кризиса медленнее, чем в других европейских странах.
Основная причина – снижение производительности, из-за чего Италия в последние четверть века не поспевает за быстрыми изменениями в мире. После Второй мировой войны резкий рост производительности помог Италии превратиться из бедной сельскохозяйственной страны в одну из ведущих промышленных держав, но в середине 1990-х гг. прогресс прекратился, свидетельствуют данные Conference Board. С тех пор ВВП Италии растет очень медленно.
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