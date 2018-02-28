Статья опубликована в № 4517 от 28.02.2018 под заголовком: Сильвио Берлускони: В кабинке для голосования Бог видит тебя, а Сталин – нет

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Remo Casilli / Reuters

Бывший премьер-министр Сильвио Берлускони решил позиционировать себя как старейшину политического клана – проевропейца, альтернативного популистам из Движения пяти звезд. Берлускони в прошлом месяце поделился воспоминаниями о своей первой избирательной кампании. В свете софитов 81-летний политик выглядел безупречно: темные волосы идеально окрашены, зубы сверкают белизной.

В 1948 г. 12-летний Сильвио расклеивал плакаты правоцентристской Христианско-демократической партии – она тогда противостояла коммунистам и одержала победу. Один из плакатов запомнился ему навсегда. «В нем говорилось: «В кабинке для голосования Бог видит тебя, а Сталин – нет», – сообщил Берлускони и, сделав эффектную паузу, заключил: – Это было по-настоящему красиво». Телеведущий Массимо Джилетти засмеялся, аудитория разразилась восторженными аплодисментами. Надо сказать, что это была вовсе не одна из тех телекомпаний, которыми владеет Берлускони (Берлускони выступал в программе итальянского телеканала Corriere TV. – «Ведомости»).

4 марта в Италии пройдут всеобщие выборы. Для Европы, которая вступила в эпоху возрождения популизма, они станут очередным серьезным испытанием. Благодаря выборам медиамагнат и бывший премьер-министр оказался именно там, где ему нравится находиться, – в самом центре политических дебатов.

Из-за скандала и плохого здоровья политическая карьера Берлускони пару лет назад зачахла, если не сказать почила в бозе. Но дело приняло неожиданный оборот: его правоцентристская коалиция лидирует в опросах общественного мнения с 36% (данные на 16 февраля, после этой даты публикация прогнозов запрещена. – «Ведомости»). Антииндустриальные евроскептики – Движение пяти звезд и левоцентристская группировка во главе с бывшим (2014–2016) и нынешним премьер-министрами Маттео Ренци и Паоло Джентилони – набирают примерно по 28%.

Работать на госслужбе Берлускони запрещено (как и баллотироваться на государственные посты лично. – «Ведомости»). Поэтому в случае победы 4 марта сам он не сможет вернуться в Палаццо Киджи, где работает итальянское правительство, но, будучи лидером партии, сможет отдавать приказы. Даже если правоцентристы не смогут завоевать большинство мест в парламенте и сформировать правительство, партия Берлускони Forza Italia все равно, скорее всего, станет стержнем любой крупной коалиции. В любом случае велики шансы, что Кавальере, как его давно называют, будет пользоваться огромным влиянием после выборов (в 1977 г. Берлускони стал кавалером труда и сограждане окрестили его «рыцарем» – Cavaliere. – «Ведомости»).

Возвращение Берлускони несет важные последствия как для Италии, так и для ЕС. Если говорить о Риме, то эта история ярко свидетельствует о том, как трудно стране обновить политическое руководство. Когда Ренци, которому сейчас 43 года, четыре года назад возглавил кабинет, сильна была надежда, что под его знамя встанет более молодое поколение, настроенное на реформы. Но его власти положил конец референдум о пересмотре конституции в декабре 2016 г., на котором он получил пощечину от избирателей (59% проголосовало против. – «Ведомости»).

Деньги пригодятся 27 февраля в Милане начинается суд по иску холдинга Берлускони Mediaset к французскому конкуренту Vivendi. Еще в апреле 2016 г. они решили создать альянс, который окрестили «конкурентом Netflix». Mediaset и Vivendi должны были обменяться 3,5% акций, кроме того, французы за 880 млн евро покупали 100% блока платных телеканалов Mediaset Premium.

В июне 2016 г. Берлускони перенес сердечный приступ и операцию на сердце. А в июле Vivendi неожиданно изменил условия – он готов купить только 20% Mediaset Premium, зато в самом холдинге Mediaset захотел 15%-ную долю. В ответ Берлускони попытался принудить французов через суд исполнить договор. Те сделали ответный ход. В декабре внезапно выяснилось, что Vivendi нарастил долю в Mediaset до 28,8% (29,94% голосов). Берлускони заявил: «Mediaset останется не только итальянским, но и в собственности семьи». Его компания Fininvest владеет 39,5% Mediaset (41,1% голосов). Суду предстоит разобраться, было ли нарушение обязательств по контракту и нанесен ли бизнесу Берлускони ущерб на 3 млрд евро. Тот уже пошутил, что, если выиграет дело, на эти деньги выкупит обратно футбольный клуб «Милан», который в прошлом году продал китайско-американскому консорциуму Sport Investment Lux. Свернуть Прочитать полный текст

Перспектива снова вести дела с Берлускони, похоже, сильно тревожит европейских политиков и инвесторов, особенно сейчас, когда президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель пытаются перезагрузить ЕС и добиваются дальнейшей интеграции. Любая сделка по большему политическому объединению еврозоны, скорее всего, будет предусматривать структурные реформы, цель которых – модернизация экономики Италии и повышение фискальной дисциплины. Исходя из предыдущего руководства Берлускони оба пункта вызывают большой скептицизм в случае его прихода к власти.

«Есть дефицит доверия, и он [Берлускони] будет котом в мешке, – говорит Муджтаба Рахман, руководитель практики Европы в Eurasia Group. – Это может оказаться совсем не на пользу делу и собьет с пути».

Это явно не тот сценарий, на который многие надеялись в конце 2011 г., когда Берлускони ушел с поста премьер-министра [после вотума недоверия] из-за сексуальных скандалов и стремительно растущего долга, а лидеры ЕС, включая Меркель и тогдашнего президента Франции Николя Саркози, избегали его. Не казалось вероятным такое развитие событий и в 2013 г., когда Берлускони признали виновным в налоговом мошенничестве и на 10 месяцев отправили на общественные работы в дом престарелых. Или в 2016 г., когда он перенес операцию на открытом сердце.

Но Берлускони сумел отыскать путь назад. Он воспользовался тем, что популярность демократической партии во главе с Ренци упала после поражения в референдуме в 2016 г.

В прошлом году он помогал правоцентристским кандидатам в борьбе с левым центром. Например, на выборах мэра Генуи или губернатора Сицилии. Они воспользовались раздражением избирателей, которых не устраивает медленное восстановление экономики и миграционный кризис (с 2014 г. в итальянские порты прибыло более 620 000 человек из Северной Африки). Кем старается показать себя престарелый Берлускони? Он сторонник ЕС, он придерживается скромного вегетарианского образа жизни, он берется вернуть благополучие недовольному среднему классу.

«Один из самых работающих законов в Италии: если вы достаточно долго на виду, то можете стать святым, – шутит Лючия Аннунциата, редактор Huffington Post Italy. – Берлускони хорошо умеет играть в такие игры».

Ирония заключается и в том, что многие правительства ЕС оказались в непривычной для себя ситуации: они вынуждены болеть за Берлускони. Впечатляющий успех Forza Italia, скорее всего, будет означать, что куда менее скромные результаты покажет и Движение пяти звезд, и «Северная лига» – партия-евроскептик, входящая в коалицию с Берлускони. Для Брюсселя популистские партии страшнее Берлускони.

В январе его с широко распахнутыми объятиями приветствовали председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, главный переговорщик ЕС по вопросу Brexit Мишель Барнье и председатель Европарламента Антонио Таяни – возможный премьер в правительстве, поддерживаемом Forza Italia.

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