Политика
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Нина Ильина
Международная жизнь
Статья опубликована в № 4445 от 08.11.2017 под заголовком: Берлускони возвращается

Друг Путина вернулся в большую итальянскую политику

Альянс Сильвио Берлускони выиграл региональные выборы на Сицилии

Альянс бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони выиграл региональные выборы на Сицилии, которые считаются репетицией всеобщих выборов весной 2018 г. Нелло Музумечи, поддержанный партией Берлускони Forza Italia и другими правоцентристами, набрал на выборах губернатора почти 40% голосов, опередив на 5% соперника из популистского «Движения 5 звезд». Кандидат от правящей Демократической партии экс-премьера Маттео Ренци получил лишь 18% голосов.

81-летний Берлускони, имеющий дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным, четырежды занимал пост премьера, но пропал с политической сцены после отставки в 2011 г. Чтобы претендовать на кресло премьера в 5-й раз, Берлускони нужно добиться отмены судебного запрета занимать выборные должности, наложенного на него в 2013 г. после признания виновным в неуплате налогов.

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