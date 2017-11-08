Друг Путина вернулся в большую итальянскую политику
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Альянс бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони выиграл региональные выборы на Сицилии, которые считаются репетицией всеобщих выборов весной 2018 г. Нелло Музумечи, поддержанный партией Берлускони Forza Italia и другими правоцентристами, набрал на выборах губернатора почти 40% голосов, опередив на 5% соперника из популистского «Движения 5 звезд». Кандидат от правящей Демократической партии экс-премьера Маттео Ренци получил лишь 18% голосов.
81-летний Берлускони, имеющий дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным, четырежды занимал пост премьера, но пропал с политической сцены после отставки в 2011 г. Чтобы претендовать на кресло премьера в 5-й раз, Берлускони нужно добиться отмены судебного запрета занимать выборные должности, наложенного на него в 2013 г. после признания виновным в неуплате налогов.
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