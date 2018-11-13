S&P сочло завышенным вдвое прогноз правительства по росту инвестиций

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Реалистичность главной опоры обещанного властями ускорения экономики – рост доли инвестиций в ВВП до 25% к 2024 г. – подвергли сомнению аналитики Денис Абрамов / Ведомости

Реалистичность главной опоры обещанного властями ускорения экономики – рост доли инвестиций в ВВП до 25% к 2024 г. – подвергли сомнению аналитики международного рейтингового агентства S&P. Госрасходы ограничены строгим бюджетным правилом (по нему расходы бюджета рассчитываются исходя из цены нефти $40 за 1 барр., а доходы, полученные от более дорогой нефти, направляются в резервы. – «Ведомости»), а для роста инвестиций частного бизнеса нужно реформировать судебную систему, провести приватизацию и развивать конкуренцию, перечисляют они.

По поручению президента Владимира Путина, к 2024 г. Россия должна войти в топ-5 экономик по ВВП на душу населения по паритету покупательной способности. То есть обогнать Германию, уточнял министр экономического развития Максим Орешкин. Пока ВВП на душу населения в России растет чуть быстрее чем на 1% – это вдвое медленнее, чем в странах с сопоставимым уровнем дохода. Росту мешают неблагоприятная демографическая ситуация, инфраструктурные ограничения, плохие условия ведения бизнеса, а в последнее время – иностранные санкции, перечисляют беды российской экономики аналитики S&P. В 2017 г. экономика выросла на 1,5%, сообщал Росстат, а за январь – сентябрь 2018 г. – в пределах 1,6%. И хотя инвестиции в 2017 г. выросли на 4,3% в реальном выражении, они все еще ниже пика 2013 г., а их доля в ВВП составляет 21%, напоминают аналитики S&P.