Бизнес может получить сразу несколько налоговых пряников

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Бизнес может получить сразу несколько пряников: иностранным фирмам снизят ставку налога при ликвидации российских «дочек» и упростят уплату налога при сложной схеме владения Максим Стулов / Ведомости

В пятницу Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект, который может облегчить жизнь компаниям, чьи материнские структуры находятся за рубежом. Ключевые предложения – возможность иностранной организации отказаться от статуса «фактического получателя дохода», расширение применения так называемого сквозного подхода и снижение налоговых расходов у инвесторов при выходе из компаний.

Правила фактического получателя дохода действуют в России с 2015 г. и не позволяют применять пониженные ставки, предусмотренные налоговыми соглашениями между странами, если получатель дохода – промежуточная компания. Основной вопрос – оценка деловой цели и правильной квалификации совершенных сделок, указано в апрельском письме Федеральной налоговой службы (ФНС). Если главная цель операций – вывод дохода из-под налогообложения, то применение льгот неправомерно, пишет ФНС: сделки могут быть переквалифицированы, а ставки налога – увеличены. При этом ФНС оценивает обстоятельства создания компании, анализирует материальные и трудовые ресурсы, денежные потоки и саму работу компании: ведет ли она деятельность, не связанную с уплатой дивидендов, какие операционные расходы несет и др.