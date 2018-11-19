Аналитики ЦБ оценили влияние программы Путина на экономику

Ее рост ускорится на 0,2–0,3 процентного пункта в год

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Рост экономики будет зависеть от того, что построят власти на дополнительно собранные налоги Максим Стулов / Ведомости

Увеличение налогов, расходов бюджета и займов, начинающееся с 2019 г., позволит ускорить рост экономики на 0,2–0,3 процентного пункта в год в среднесрочной перспективе, оценили аналитики Центробанка правительственные планы в аналитической записке (может не отражать официальную позицию регулятора).

Чтобы преодолеть структурные ограничения и ускорить рост российской экономики до мировых темпов, правительство до 2024 г. включительно планирует дополнительно влить в экономику около 8 трлн руб. бюджетных денег (в среднем около 1% ВВП в год), профинансировав национальные проекты в сфере здравоохранения, образования, демографии и социальной политики, развития несырьевого экспорта и инфраструктуры. Половину этих денег должно принести повышение со следующего года НДС с 18 до 20%, которое в соответствии с проектом федерального бюджета на 2019–2021 гг. пополнит его дополнительно на 1,7 трлн руб. за три года.