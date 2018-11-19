Экономика / Макроэкономика и бюджет

Аналитики ЦБ оценили влияние программы Путина на экономику

Ее рост ускорится на 0,2–0,3 процентного пункта в год
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Увеличение налогов, расходов бюджета и займов, начинающееся с 2019 г., позволит ускорить рост экономики на 0,2–0,3 процентного пункта в год в среднесрочной перспективе, оценили аналитики Центробанка правительственные планы в аналитической записке (может не отражать официальную позицию регулятора).

Чтобы преодолеть структурные ограничения и ускорить рост российской экономики до мировых темпов, правительство до 2024 г. включительно планирует дополнительно влить в экономику около 8 трлн руб. бюджетных денег (в среднем около 1% ВВП в год), профинансировав национальные проекты в сфере здравоохранения, образования, демографии и социальной политики, развития несырьевого экспорта и инфраструктуры. Половину этих денег должно принести повышение со следующего года НДС с 18 до 20%, которое в соответствии с проектом федерального бюджета на 2019–2021 гг. пополнит его дополнительно на 1,7 трлн руб. за три года.

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Комментарии
Dead Moroze
20:54 19.11.2018
Я бы предположил отрицательное влияние программы Путина на экономику. Единственное, что стоит в России стимулировать, так это потребление. Надо снижать налоги, обелять доходы, переходить надолго, лет на 20, к политике умеренного дефицита бюджета, стимулировать рождаемость и т.д.
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