План ФАС ликвидировать унитарные предприятия столкнулся с сопротивлением в Госдуме
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«Это совершенно отвратительная антиконкурентная организационно-правовая форма» – так руководитель ФАС Игорь Артемьев охарактеризовал унитарные предприятия на антимонопольной конференции «Ведомостей». Они конкурируют с частниками, получая субсидии, преференции и имущество из бюджета, чем «просто уничтожается конкурентный рынок», возмущался он.
Чтобы защитить рынки, ФАС добивалась ликвидации к 2021 г. уже работающих унитарных предприятий и запрета на создание новых (с некоторыми исключениями – например, по решению президента или правительства). Первое чтение правительством законопроекта было назначено на четверг, но Госдума его отложила. Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил решение тем, что у регионов и депутатов осталось много вопросов к проекту, но заверил, что снимать с рассмотрения его не будут, так как это было бы неправильно по отношению к правительству (цитата по «Интерфаксу»). В октябре Артемьев говорил, что законопроект, несмотря на отрицательное заключение главного правового управления администрации президента и критику в Совете Федерации, получил одобрение президента по личному докладу премьер-министра.
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