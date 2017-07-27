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Статья опубликована в № 4372 от 27.07.2017 под заголовком: Заказчиков поделят на риски

Рискованных госзаказчиков будут проверять чаще

Федеральная антимонопольная служба меняет подход к их проверкам

Контроль за государственными и муниципальными заказчиками будет усилен, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на regulation.gov.ru. При проверках ФАС будет учитывать долю жалоб на них, неисполненных ими предписаний, а также госконтрактов, расторгнутых в суде.

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