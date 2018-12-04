Всемирный банк: экономика России не успеет ускориться в поставленный Путиным срок

Для снижения бедности нужно дополнительно перераспределять в пользу действительно бедных минимум 0,27% ВВП Андрей Махонин / Ведомости

России вполне по силам ускорить экономический рост до среднемировых темпов и вдвое снизить бедность, говорится в докладе Всемирного банка «Экономика России: как обеспечить сохранение стабильности, удвоение темпов роста и сокращение бедности вдвое?». Сократить бедность вдвое и ускорить рост ВВП до темпов выше среднемировых к 2024 г. поручил в майском указе президент Владимир Путин.

В 2018–2020 гг. ВВП будет расти в среднем на 1,5–1,8%, прогнозирует Всемирный банк: Россия будет отставать по темпам роста от развивающихся стран (4,6%), а страны с высоким уровнем доходов (1,7%) обгонит лишь в 2020 г. Вплоть до 2023 г. потенциальный рост ВВП будет постепенно снижаться – с 1,5% в 2017 г. до минимальных 1,3% в 2023 г. В основном из-за неблагоприятной демографической ситуации. По прогнозу ООН, минимума численность трудоспособного населения России достигнет в 2022 г. После 2023 г. темп роста ВВП начнет восстанавливаться, в основном за счет притока рабочей силы, прогнозирует Всемирный банк, и вновь превысит уровень развитых экономик в 2026 г.

Пенсионная реформа поможет ускорить экономику на горизонте десятилетия, но лишь частично, следует из доклада. Благодаря повышению пенсионного возраста в 2020–2028 гг. численность потенциальной рабочей силы будет увеличиваться примерно на 0,9 п. п. в год по сравнению со сценарием без повышения. Потенциальный рост ВВП, соответственно, увеличится на 0,3–0,4 п. п. в течение 2020-–2028 гг.

Пенсионной реформы мало для ускорения ВВП до мировых темпов, считает Всемирный банк: также нужно увеличение притока мигрантов, рост доли инвестиций в ВВП с 23% до 34% к 2028 г. и увеличение на 1 процентный пункт совокупной факторной производительности. Тогда к 2028 г. Россия сравняется с мировой экономикой по темпам роста – они составят около 3%.

Зато России вполне по силам снизить бедность вдвое к установленному президентом сроку – 2024 г. По итогам 2017 г. уровень бедности в России составил 13,2%, соответственно, цель правительства – 6,6%. Если экономика России будет расти прошлогодним темпом в среднем на 1,5% в год, уровень бедности снизится к запланированному сроку лишь до 10,7%, рассчитали экономисты Всемирного банка, чтобы достичь президентских показателей, ВВП должен расти ежегодно на 4,4%.

Однако если перераспределять социальную помощь и трансферты, можно снизить бедность до 6,6% даже при полуторапроцентном росте, отмечается в докладе. Сейчас до нуждающихся доходит лишь 20% выделенных бюджетных средств. Для снижения бедности нужно дополнительно перераспределять в пользу действительно бедных минимум 0,27% ВВП. Для этого необходимо повысить эффективность помощи: консолидировать программы поддержки бедных в единую программу с повышенным пособиями, проверять нуждаемость в тех программах, где сейчас этого не делается, а также значительно увеличить детские пособия для многодетных и неполных семей.