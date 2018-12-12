Росстат улучшил оценку роста экономики России

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Росстат часто пересматривает свои первые оценки в сторону повышения, замечает Евдокимова Денис Гришкин / Ведомости

Рост российской экономики в III квартале 2018 г. замедлился до 1,5% в годовом выражении с 1,9% кварталом ранее, сообщил Росстат, а не до 1,3%, как он предварительно оценивал накануне. За 9 месяцев ВВП вырос, соответственно, не на 1,5%, а на 1,6%. Минэкономразвития оценивало темпы экономического роста в III квартале в 1,3%, а за 9 месяцев 2018 г. – в 1,6%.

Трудно сказать, почему Росстат пересмотрел оценку роста ВВП: его структуру за III квартал 2018 г. статистическая служба раскрыла впервые, говорит главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Половину роста экономики обеспечили два волатильных сектора, составляющих всего 12% ВВП, продолжает он: добыча полезных ископаемых и финансовый сектор, валовая добавленная стоимость в которых выросла соответственно на 5% (после 2,6% во II квартале) и на 9,7%. Хотя финансовый сектор «весит» всего 3,7% ВВП, увеличение добавленной стоимости в нем на 9,7% обеспечивает 0,34 п. п. роста ВВП из суммарных 1,54%, поясняет Долгин.