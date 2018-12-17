Обрабатывающие предприятия замедлили рост промышленности
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В ноябре промышленное производство выросло на 2,4% в годовом выражении, сообщил Росстат. Темпы роста оказались ниже октябрьских – 3,7% в годовом выражении и ниже консенсус-прогноза опрошенных Bloomberg аналитиков, ждавших роста на 3,5% к ноябрю 2017 г. Если исключить сезонный и календарный факторы, выпуск и вовсе снизился к октябрю на 0,4%.
Затормозил рост российской промышленности обрабатывающий сектор, выпуск которого снизился до нуля. До этого в октябре благодаря лишнему рабочему дню обрабатывающая промышленность выросла на 2,7% в годовом выражении, а с поправкой на календарный фактор, по расчетам Минэкономразвития, – на 2%. Опережающие индикаторы – и индекс PMI, и индекс предпринимательской уверенности Росстата, скорректированные на сезонность, – указывали на рост деловой активности в секторе и в ноябре, замечают Александр Исаков и Екатерина Уракова из «ВТБ капитала».
Но рост в ноябре показали другие секторы промышленности: добыча полезных ископаемых ускорилась до 7,8% с 7,4% в октябре, увеличился выпуск в энергетике и водоснабжении и водоотведении.
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