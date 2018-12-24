Правительство США не будет функционировать минимум до начала января

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Девять федеральных ведомств уже частично приостановили работу из-за отсутствия финансирования Alex Brandon / AP

Конгресс США пока не утвердил полностью бюджет из-за желания президента Дональда Трампа включить в него расходы на строительство стены на границе с Мексикой. Это уже привело к частичной приостановке работы государственных ведомств, которая началась в субботу и может продлиться до января. Поначалу это не должно вызвать серьезных экономических проблем, но создает дополнительные трудности в непростое для экономики США время.

Более того, участники финансовых рынков обеспокоены не только бюджетными проблемами, но и многочисленными конфликтными ситуациями в Вашингтоне, возникающими во многом из-за позиции Трампа. Это ставит под вопрос работоспособность различных ветвей власти в целом.

Нынешняя приостановка работы правительства — уже третья в 2018 г. (правда, предыдущие две длились не более одного рабочего дня). Такая ситуация возникает, когда у конгресса не получается принять законопроекты, регулирующие госрасходы и финансирование различных ведомств. Текущий финансовый год начался 1 октября, но до сих пор конгресс принял только пять из 12 соответствующих законопроектов, отмечает Financial Times (FT). Изначально республиканцы и демократы пришли к соглашению, которое позволило бы финансировать работу правительства до февраля. Но в середине декабря Трамп пригрозил не одобрить бюджет, если конгресс не включит в него $5 млрд на строительство стены на мексиканской границе. Контролируемая пока республиканцами палата представителей пошла ему навстречу, но демократы заблокировали законопроект в верхней палате, где его должно поддержать 60 сенаторов.

В результате с субботы прекратилось финансирование девяти федеральных ведомств, включая министерства транспорта, юстиции и госдепартамент. Их руководство должно прекратить выполнение таких второстепенных функций, как работа национальных парков и налоговой службы, подготовить план действий на случай прекращения работы правительства на неопределенный срок.